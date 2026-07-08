FBI incluye a “Carlitos Rugrats” en su lista de los más buscados tras acusación de EEUU por narcoterrorismo

Un retrato ilustrado de Carlos Páez Pereda, alias Carlitos Rugrats, se acompaña de símbolos como el emblema del FBI, billetes, armas y una figura de dibujos animados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) incluyó este martes a Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, en su lista de personas más buscadas, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal que lo señala como presunto lugarteniente de alto rango del Cártel de Sinaloa y líder de su brazo armado conocido como “Los Rugrats”.

Los cargos que las autoridades estadounidense hacen en contra del sinaloense son: narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera, crimen organizado continuado y lavado de dinero. Páez Pereda, de 30 años y originario de Laguna Colorada permanece prófugo.

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Según documentos judiciales del Distrito Sur de California, Páez Pereda habría importado decenas de miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos en la última década, y lavado cientos de millones de dólares en ganancias del narcotráfico.

Carlos Alberto Paéz, presunto líder de "Los Rugrats"

Fotografías incluidas en los documentos judiciales que fueron extraídas de las cuentas de redes sociales asociadas a Páez Pereda también muestran drogas, armas y ganancias del tráfico de estupefacientes.

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La acusación se tramita bajo el número de caso 26cr1044-DMS. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California emitió la orden de arresto federal en su contra desde el pasado 27 de marzo de 2026, sin embargo, las acusaciones se hicieron públicas hasta este martes 7 de julio de 2026.

El FBI lo considera armado y peligroso

La ficha oficial del FBI describe a Páez Pereda como una persona que debe considerarse armada y peligrosa. Sus alias registrados son tres: Carlos Paez Pereda, “Carlitos Rugrats” y “Carlitos”.

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El documento indica que el acusado nació el 27 de septiembre de 1995, por lo que actualmente tiene 30 años, mide 1.70 metros, pesa 72 kilogramos, tiene cabello negro y ojos café. Porta un tatuaje de una corona en el brazo derecho superior y uno de un árbol en la espalda.

Carlos Alberto Páez Pereda, alias "Carlitos Rugrats", del Cártel de Sinaloa. (FBI)

La oficina regional a cargo del caso es la de San Diego. El FBI solicita a cualquier persona con información sobre su paradero comunicarse con la oficina local de la corporación o con la embajada o consulado estadounidense más cercano, con opción de hacerlo de forma anónima.

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El fiscal federal Adam Gordon resumió el alcance de la acusación con una frase dirigida al alias del acusado: “No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí”, en alusión al alias y la imagen que usa en referencia al programa animado para niños Aventuras en Pañales (Rugrats).

Apenas hace unas semanas circuló en redes sociales un video donde presuntamente se observa a Páez Pereda comiendo en un establecimiento público, portando un arma corta en la cintura, sin embargo, hasta ahora la autenticidad de las imágenes no han sido confirmadas.

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¿Qué penas enfrentaría?

Armas alusivas a Carlitos Rugrats. Crédito: DOJ

La acusación formal contempla siete cargos.

Por narcoterrorismo, la pena máxima es cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 20 años de prisión y una multa de hasta 20 millones de dólares.

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Por apoyo material a una organización terrorista extranjera, la pena máxima es de 20 años y una multa de 250,000 dólares.

Los cargos de crimen organizado continuado y conspiración internacional para distribuir sustancias controladas también contemplan cadena perpetua, con mínimos obligatorios de entre 10 y 20 años.

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La conspiración para cometer lavado de dinero suma una pena máxima de 20 años adicionales y una multa de hasta 500,000 dólares o el doble del valor de los fondos involucrados, lo que resulte mayor.

La acusación es resultado directo de la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Donald Trump, que designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, y de la designación posterior del Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025. El caso lo llevan los fiscales federales auxiliares Joshua Mellor y Peter Horn.

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¿Quién es Carlitos Rugrats?

Foto: @siete_letras

Carlos Alberto Páez Pereda opera una extensa red de fabricación y distribución de drogas para la facción de La Mayiza, actualmente encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Según se ha documentado, este personaje lidera rutas que conectan Sinaloa y Tijuana, así como otros municipios aledaños, con California como destino final.

Diversas investigaciones apuntan a que Páez Pereda tomó aún más poder en la estructura criminal tras el estallido del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos el 9 septiembre de 2024.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado que Páez Pereda asesinó e intentó asesinar a miembros de cárteles rivales por orden de René Arzate, La Rana, otro de los operadores históricos de Los Mayos en Baja California.

Esquemas del Gabinete de Seguridad lo ubican a la altura de otros personajes prófugos como Samuel León Alvarado, alias “El León”, y Joel Enrique Sandoval Romero, alias “El 19”; así como de Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias “El Changuito Ántrax”.

Según Milenio, uno de los golpes más notorios atribuidos a Los Rugrats ocurrió en enero de 2025, cuando pistoleros del grupo abatieron a Juan Luis Castro Morales, alias “El Gavilán”, jefe de seguridad de Los Chapitos en Culiacán.

Su grupo ha traspasado fronteras. En julio de 2025, la Policía Nacional de República Dominicana informó que, en coordinación con autoridades mexicanas, estadounidenses e internacionales, mantenía una búsqueda activa de cuatro integrantes del grupo Los Rugrats.