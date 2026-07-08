César Montes estaría a una firma de regresar a la Liga MX con este equipo, según reportes

El actual monarca de la Liga MX buscaría mantener su gran nivel competitico con el fichaje de los hermanos César y Alan Mintes en el Apertura 2026. REUTERS/Pedro Nunes

El mercado de fichajes del Apertura 2026 se ha convertido en todo un terreno fértil para rumores y negociaciones que mantienen a la afición con altas expectativas.

Entre los nombres más sonados aparece el de César Montes, defensa central y capitán de la Selección Mexicana, quien podría estar muy cerca de volver a la Liga MX.

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César Montes, defensa central y capitán de la Selección Mexicana, podría volver a la Liga MX como fichaje bomba del Apertura 2026. IMAGN IMAGES/Jerome Miron

La posibilidad de que el “Cachorro” se vista de celeste ha encendido la conversación. De acuerdo con información del periodista experto César Luis Merlo, Cruz Azul, vigente campeón, busca reforzar su defensa con jerarquía y experiencia internacional, y Montes encajaría en ese perfil.

La estrategia defensiva de Cruz Azul

La directiva cementera tiene claro que la defensa es una prioridad para sostener el proyecto. En ese plan, César Montes representaría un refuerzo de peso: liderazgo, juego aéreo y experiencia europea.

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Refuerzo prioritario : La Máquina lo consideraría pieza clave para blindar la zaga.

Perfil ideal : Central con fuerza y personalidad, acostumbrado a partidos de alta exigencia.

Impacto inmediato: Su llegada elevaría aún más el nivel competitivo del plantel.

La directiva de Cruz Azul estaría priorizando blindar la zaga y vería en César Montes un perfil perefecto tras su paso por el futbol ruso. (REUTERS/Albert Gea)

Así, Cruz Azul no buscaría sólo sumar nombres, sino construir una defensa que transmita seguridad y confianza. La incorporación de Montes sería un paso firme en esa dirección.

El vínculo con el cachorrito Alan Montes

La historia se vuelve más atractiva porque el club también estaría cerca de cerrar a Alan Montes, hermano menor del “Cachorro”.

Aunque las negociaciones son independientes, la posibilidad de verlos juntos genera expectativa y un relato emocional para la afición.

Alan, a una firma : Llegaría como agente libre tras su paso por el Serikspor AS de Turquía.

Complemento natural : Juventud y proyección junto a la experiencia de César.

Identidad familiar: La dupla sería inédita en Liga MX y un símbolo para La Máquina.

Cruz Azul también estaría cerca de cerrar a Alan Montes, hermano menor del “Cachorro”, como agente libre tras su paso por el Serikspor AS de Turquía. (Foto: Peter Aiken-Imagn Images)

Este escenario no sólo reforzaría la defensa, sino que añadiría un componente narrativo: los hermanos Montes defendiendo la misma camiseta cementera.

El futuro inmediato en La Máquina

Aunque todo apunta a que César está cerca, nada ha sido oficializado. El mercado sigue abierto y existen variables que pueden modificar el desenlace.

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Firma inmediata : Si se concreta, sería uno de los bombazos del Apertura 2026.

Plan alternativo : Cruz Azul mantendría otras opciones en defensa como respaldo.

Europa como prioridad: Montes aún estaría valorando continuar su carrera en el viejo continente.

La posible dupla de los hermanos Montes en Cruz Azul sería inédita en Liga MX y alimenta la expectativa de la afición cementera. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque la ilusión es grande, el fichaje dependerá de múltiples factores. Hasta que el club lo anuncie, todo se mantiene en el terreno de las negociaciones. La posibilidad de ver a los hermanos juntos en la defensa cementera convierte este rumor en uno de los más atractivos del verano futbolístico.