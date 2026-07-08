Policías ingresan a escuela en Ixtapaluca y agreden a estudiantes: padres mantienen bloqueo en la autopista México-Puebla

Bloqueo en el kilómetro 30 de la autopista México-Puebla por docentes y padres de familia de la Unidad Pedagógica y Cultural “Celestín Freinet”, quienes señalaron violencia de policías municipales de Ixtapaluca, Edomex

La tarde del martes 7 de julio se registró un operativo de la policía municipal de Ixtapaluca al interior de la Unidad Pedagógica y Cultural “Celestin Freinet”, ubicada en la colonia 20 de Noviembre, hecho que provocó enfrentamientos con padres de familia, denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza y el bloqueo de la autopista México-Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos policiacos ingresaron al plantel educativo mientras en las instalaciones aún se encontraban alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

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Testigos señalaron que los uniformados golpearon la puerta de la Dirección General con el objetivo de detener a directivos que presuntamente estarían relacionados con un caso de abuso contra una alumna, investigación que hasta el momento no ha sido detallada oficialmente por las autoridades.

La presencia de los policías generó momentos de tensión entre padres de familia y los elementos de seguridad, quienes protagonizaron un intercambio de empujones y confrontaciones.

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En diversos videos difundidos en redes sociales también se escuchan detonaciones, aunque hasta el momento las autoridades no han precisado el origen de los disparos ni si hubo personas lesionadas.

Comunidad educativa denuncia uso excesivo de la fuerza

Maestros y padres de familia se enfrentan con policías tras el ingreso de uniformados a la Unidad Pedagógica y Cultural “Celestín Freinet” para detener al director, acusado presuntamente de abuso contra un menor.

Tras los hechos, padres de familia, docentes y personal administrativo de la Unidad Pedagógica y Cultural “Celestin Freinet” realizaron un bloqueo sobre la autopista México-Puebla para exigir justicia y denunciar lo que calificaron como un operativo arbitrario.

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Mediante un comunicado, la institución educativa aseguró que la intervención policiaca representó una grave violación a la integridad de la escuela.

“El día de hoy, a las 02:50 horas, nuestra escuela sufrió una grave violación a su integridad institucional. Durante este suceso, maestros de la institución fueron detenidos de forma totalmente arbitraria y con un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades locales. En el acto, se agredió física y verbalmente a docentes, personal administrativo, personal de intendencia, padres de familia y vecinos”, señaló el documento.

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Asimismo, los inconformes acusaron a los policías municipales de utilizar gas lacrimógeno, realizar detonaciones con sus armas de cargo y causar daños tanto a la infraestructura como al mobiliario del plantel.

“Este acto no solo representa una flagrante violación a los derechos humanos de nuestros docentes, sino que también pone en riesgo la integridad, la tranquilidad y el tejido social de nuestra comunidad estudiantil”, agregaron en el comunicado difundido por la institución.

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Hasta el cierre de esta edición, el gobierno municipal de Ixtapaluca no había emitido una postura oficial sobre las acusaciones realizadas por la comunidad escolar.

Bloqueo en la autopista México-Puebla afecta la circulación

Manifestación en kilómetro 30 de la autopista México-Puebla, Ixtapaluca, Edomex (especial)

Como consecuencia de la movilización, padres de familia y docentes bloquearon la autopista México-Puebla en dirección hacia la Ciudad de México, ocasionando importantes afectaciones al tránsito vehicular.

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La Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó alrededor de las 00:26 horas que el cierre permanecía a la altura del kilómetro 30 debido a la presencia de manifestantes.

El organismo detalló que, con dirección a la Ciudad de México, el tránsito fue desviado hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 33, en el poblado de Ixtapaluca.

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En sentido hacia Puebla, CAPUFE indicó que la circulación fue restablecida únicamente en los carriles laterales, mientras que los carriles centrales continuaban cerrados por la protesta.

“Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación por presencia de manifestantes. Dirección CDMX, se desvía el tránsito vehicular hacia carretera libre a la altura del km 33 (Poblado de Ixtapaluca). Dirección Puebla, se restablece el tránsito vehicular en carriles laterales. Continúa cierre a la circulación en carriles centrales”, informó la dependencia.

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Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas y considerar tiempos adicionales de traslado mientras continúan las labores para restablecer la circulación.

El caso ha generado amplia atención en redes sociales debido a los videos del operativo y a las denuncias de la comunidad educativa, que exige una investigación sobre la actuación de los elementos policiacos, así como el esclarecimiento del presunto caso de abuso que originó la intervención en el plantel.