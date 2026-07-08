Las polémicas de Karina Torres, segunda confirmada de ‘La Casa de los Famosos México 4′

Karina Torres posa con el logo de "La Casa de los Famosos México" al ser confirmada como participante de la cuarta temporada. (Infobae México Especial)

Las filtraciones que anticiparon a Karina Torres como la segunda habitante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México acertaron. La noche del martes 7 de julio, “La Licenciada” hizo su debut oficial en el reality show de TelevisaUnivision.

Durante su presentación, Torres habló con Galilea Montijo, presentadora principal, sobre sus expectativas y adelantó que la audiencia conocerá una faceta inédita hasta ahora. “Por fin se les cumplió, comadre. Vamos a pasarla superbién y que la gente conozca esa parte de mí que no conoce en las redes sociales”, dijo visiblemente emocionada.

PUBLICIDAD

Sin temor a las comparaciones con Wendy Guevara

Galilea Montijo le preguntó si estaba lista para las inevitables comparaciones que surgirían con su amiga Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de LCDLFMX y parte de los conductores de la cuarta temporada.

“Sé que habrá ese tipo de comparaciones, pero yo voy a darlo todo. Obviamente, yo amo mucho a mi hermana. Tenemos diferente esencia, tenemos el mismo cotorro, el mismo desmadre, pero pues a darlo todo y que conozcan esta parte de Karina Torres”, expresó.

Karina Torres se ve en la final

Hasta el momento, los habitantes que han sido revelados son Ernesto Laguardia y ella. Al margen de conocer al resto de las celebridades, Karina Torres se visualizó llegando a la final. “No digo que el primer lugar ni el segundo, o sea, Dios dirá. Ojalá que dure mucho y dure toda la temporada, porque quiero relajarme un rato, es de vacaciones”.

PUBLICIDAD

Además de hablar sobre su futuro inmediato, la influencer compartió detalles de su vida, entre ellos, el origen del apodo “La Licenciada”. Torres explicó que el mote le fue dado por su comunidad tras la viralización de fotografías y videos de su ceremonia de graduación como estilista en la Academia de Belleza y Cosmetología de León.

La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las polémicas que han marcado a Karina Torres

Karina Torres ha construido una carrera marcada por la resiliencia y el activismo; sin embargo, no ha podido disociarse totalmente de la controversia.

Desde sus inicios en el barrio leonés de El Coecillo, su vida ha estado rodeada de polémicas ligadas a adicciones pasadas, comentarios polémicos y altercados físicos.

PUBLICIDAD

2024: Acercamiento a la comunidad y cuestionamientos

Junio de 2024: Causó debate en redes sociales al revelar cómo vivió su transición. Confesó que al principio se autoengañaba buscando la validación masculina, y que su verdadero proceso de aceptación personal como mujer trans llegó al alejarse de los escándalos de su etapa más temprana en internet.

2025: Debates internacionales

Abril de 2025: Reafirmó su negativa a entrar a La Casa de los Famosos México argumentando que no quería exponerse a la presión del programa.

Junio de 2025: Durante un viaje promocional, emitió comentarios sobre Colombia y advirtió a sus seguidores “tener mucho cuidado”. Esto dividió fuertemente a su audiencia en aquel país y causó revuelo en internet.

Finales de 2025: Se vio envuelta en rumores de un falso romance tras protagonizar un apasionado beso con el Dr. Miguel Padilla. Ambos aclararon que fue un momento espontáneo por química en pantalla.

2026: Crisis de salud, polémicas con fans y realities

Enero de 2026: Alarmó a sus seguidores al revelar que los biopolímeros que se inyectó hace 10 años le pasaron factura. Sufrió un severo absceso durante su visita a Grecia y estuvo al borde de la muerte, lo que la llevó a tomar decisiones críticas sobre su salud.

Junio de 2026: Rompió el silencio sobre los comentarios de La Bogue, quien había sugerido que el estilo de comunicación de “Las Perdidas” era un retroceso para la comunidad trans. Karina respondió que respetaba su opinión, pero defendió su trayectoria.

Junio de 2026: Durante una presentación en el Pride de Tijuana, vivió momentos de terror. Un asistente le jaló el cabello y, tras exhibir el incidente, la influencer denunció públicamente haber recibido graves amenazas de muerte.

Julio de 2026: Tras rumores y filtraciones accidentales sobre su ingreso a un reality show, su nombre volvió a acaparar titulares por ser una de las figuras más esperadas y rumoreadas para la televisión mexicana.

PUBLICIDAD

El médico influencer besó a la integrante de Las Perdidas en un evento público. Foto: (Captura de pantalla)

¿Cuándo se estrena ‘La Casa de los Famosos México 4′?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 26 de julio de 2026 a las 8:30 p.m. (tiempo del centro de México).

Podrás ver la gran gala de estreno a través del canal Las Estrellas, y seguir la transmisión 24/7 en vivo desde la plataforma ViX.