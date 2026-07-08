Así sorprendieron a Jesús Gallardo al volver a casa: serenata con mariachis para aliviar la eliminación del Mundial

Gallardo fue recibido con muestras de apoyo. REUTERS/Paul Childs

Tras la dolorosa eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, los integrantes del plantel comenzaron a dejar la concentración para reincorporarse a sus respectivos clubes.

En medio del golpe deportivo, Jesús Gallardo vivió un momento que contrastó por completo con la tristeza de la despedida mundialista. A su llegada a Metepec, Estado de México, el defensor de Toluca fue sorprendido por un grupo de aficionados que organizó una serenata con mariachis para reconocer su entrega con el Tricolor y recordarle que el apoyo de la afición permanece más allá del resultado.

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Así sorprendieron a Jesús Gallardo al volver a casa, con mariachis

Lo que parecía un regreso tranquilo terminó convirtiéndose en un emotivo encuentro con la afición.

Decenas de personas acudieron hasta el domicilio donde Jesús Gallardo reside mientras milita con Toluca para recibirlo con música de mariachi, aplausos, cartulinas y mensajes de apoyo tras la eliminación de México en la Copa del Mundo.

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Al escuchar la música desde el interior de la vivienda, el lateral salió para encontrarse con quienes lo esperaban.

(redes sociales)

La sorpresa fue evidente y rápidamente comenzó a convivir con los asistentes, quienes aprovecharon el momento para agradecerle el esfuerzo realizado durante el Mundial y expresarle que seguían sintiéndose orgullosos de verlo defender la camiseta nacional.

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Gallardo correspondió al gesto con la sencillez que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. Se tomó fotografías con vecinos, tanto niños y adultos, firmó camisetas, balones y otros recuerdos, además de dedicar varios minutos a conversar con los aficionados que se tomaron el tiempo para darle una muestra de respaldo en uno de los momentos más complicados del año para el futbolista.

Mientras el mariachi interpretaba distintas canciones, el seleccionado mexicano permaneció junto a los presentes sonriendo y agradeciendo cada muestra de cariño.

Los videos del encuentro comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la humildad del jugador y el detalle de los aficionados, quienes decidieron recibirlo con una serenata para hacer más llevadero el sabor amargo que dejó la eliminación del Tricolor.

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En lugar de centrarse en las críticas o en el resultado, quienes acudieron a recibir a Gallardo buscaron enviar un mensaje de reconocimiento por el compromiso mostrado durante toda la Copa del Mundo.

Gallardo tendrá descanso antes de cambiar el chip para reportar con Toluca

Después del emotivo recibimiento, Jesús Gallardo tendrá poco tiempo para procesar todo lo vivido en el Mundial. El siguiente paso en su agenda será reincorporarse a Toluca, equipo con el que afrontará el arranque del torneo Apertura 2026 luego de varias semanas concentrado con la Selección Mexicana.

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El lateral volverá a integrarse a la disciplina de los Diablos Rojos después de una semana, para ponerse nuevamente a las órdenes del cuerpo técnico, que evaluará su estado físico tras la exigencia que representó disputar la Copa del Mundo.

Como ocurre con la mayoría de los futbolistas mundialistas, el proceso incluirá una adaptación gradual antes de pensar en su regreso a la actividad oficial.

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El calendario del futbol mexicano obliga a dejar atrás rápidamente la experiencia mundialista, por lo que el defensor tendrá que cambiar el enfoque en cuestión de días para centrarse nuevamente en los objetivos del club escarlata. La exigencia será alta desde el comienzo del torneo y el cuerpo técnico buscará contar con él lo antes posible.

Aunque la eliminación de México dejó un sentimiento de frustración entre jugadores y aficionados, el regreso de Jesús Gallardo estuvo acompañado por una imagen distinta. La serenata organizada frente a su domicilio en Metepec demostró que el reconocimiento también puede llegar en los momentos difíciles.

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