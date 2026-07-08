Autoridades de Colima desmantelan la célula 'Jalipa' del CJNG en Manzanillo. Crédito: Fiscalía de Colima

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó sobre la desarticulación de la célula criminal ‘Jalipa’, identificada como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo coordinado en el puerto de Manzanillo que resultó en la detención de seis presuntos sicarios y el aseguramiento de armamento de grueso calibre.

La estructura era señalada por las autoridades como un grupo generador de violencia en la entidad. Su desmantelamiento, según el comunicado oficial, representa un debilitamiento directo a la capacidad operativa del CJNG en la zona portuaria.

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Dos acciones, seis detenidos

El operativo se ejecutó en dos intervenciones distintas dentro del puerto de Manzanillo. En ambas participaron elementos de la Secretaría de Marina del Gobierno de México, en coordinación con la Policía Estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

La primera acción derivó en la detención de Pedro “N”, de 38 años, y Diego “N”, de 29 años. Elementos de la Policía Estatal Preventiva los pusieron a disposición de la FGE con sede en Manzanillo por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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Autoridades de Colima desmantelan la célula 'Jalipa' del CJNG en Manzanillo y detienen a seis presuntos sicarios. Crédito: Fiscalía de Colima

En esa misma intervención fueron aseguradas una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .380, ambas piezas incorporadas a la carpeta de investigación ministerial.

Cuatro presuntos integrantes capturados en la segunda intervención

La segunda acción del operativo tuvo un alcance mayor. Fueron detenidos Carlos Alberto “N”, de 22 años, originario de Guadalajara; Efrén Alejandro “N”, de 20 años, también proveniente de Guadalajara; Aylín Viridiana “N”, de 19 años; y Jesús Osvaldo “N”, de 22 años.

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Lacélula criminal ‘Jalipa’, fue identificada como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro eran identificados por las autoridades como presuntos integrantes activos de la célula ‘Jalipa’. De acuerdo con información de inteligencia, presuntamente se desempeñaban como sicarios dentro de la estructura criminal del CJNG en Manzanillo.

En esta segunda intervención el decomiso fue más amplio: dos armas largas, tres pistolas calibre 9 milímetros y cartuchos útiles calibre .223 y 9 milímetros quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

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Inteligencia previa y seguimiento permanente

El resultado del operativo no fue inmediato. Días antes del arresto, integrantes de la célula ‘Jalipa’ habían logrado escapar de un primer despliegue de las fuerzas de seguridad, según confirmaron las autoridades.

Lejos de abandonar el seguimiento, las instituciones coordinadas mantuvieron vigilancia permanente sobre los movimientos del grupo. Esa persistencia permitió localizarlos nuevamente y concretar las capturas que, según el comunicado, frenan de forma directa la actividad criminal y la violencia atribuida a esta estructura en la entidad.

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La información de inteligencia disponible vincula a los seis detenidos con múltiples actividades delictivas y hechos de violencia ocurridos en Colima, aunque las investigaciones continúan para determinar el alcance preciso de sus operaciones.

Investigaciones en curso y presunción de inocencia

Las seis personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las diligencias para establecer la situación jurídica de cada implicado.

La Mesa de Coordinación recordó que, con fundamento en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), todos los detenidos se presumen inocentes y serán tratados como tales en cada etapa del proceso, hasta que una autoridad jurisdiccional competente emita una sentencia condenatoria.

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Las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal en Colima, entre ellas la Marina, la Policía Estatal, la FGR y la FGE, indicaron que continuarán con las acciones de combate a la delincuencia en la entidad.