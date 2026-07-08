México

Caso Agronitrogenados: vinculan a proceso a hermana de Emilio Lozoya

El jueves se define si Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta el proceso en prisión

Guardar
Google icon
(Cortesía)
(Cortesía)

Una jueza federal determinó este miércoles que hay pruebas suficientes para llevar a juicio a Gilda Susana “N” en el caso Agronitrogenados. La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quedó vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque su situación —libertad o prisión preventiva— quedó pendiente para una audiencia el próximo jueves.

La resolución se dictó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde la diligencia arrancó a las nueve de la mañana del martes 7 y concluyó en los primeros minutos del miércoles 8 de julio.

PUBLICIDAD

La FGR solicitó el cambio de medida cautelar para que Lozoya Austin ingrese a un penal femenil, pero la juzgadora pospuso ese debate: la defensa argumentó que recibió 150 fojas con nuevos datos de prueba pasadas las once de la noche, sin tiempo para revisarlas.

García Peralta otorgó cuatro meses para la investigación complementaria. El plazo vence el 9 de noviembre.

¿Qué acusa la FGR?

Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados. (Cuartoscuro/FGR)
Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados. (Cuartoscuro/FGR)

La FGR sostiene que, entre junio y noviembre de 2012, Gilda Susana recibió 3.4 millones de dólares en una cuenta de la empresa fachada Tochos Holding Limited, abierta en un banco de Ginebra, Suiza. Emilio Lozoya habría cedido a su hermana la titularidad de esa cuenta para ocultar la ruta del dinero, proveniente de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa entonces encabezada por Alonso Ancira Elizondo.

PUBLICIDAD

Desde esa cuenta suiza, los recursos habrían sido transferidos de regreso a México y distribuidos entre varias personas. Una parte financió la compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en 34 millones de pesos. El inmueble ya incautado por el Gobierno Federal mediante sentencia definitiva de extinción de dominio.

La juzgadora avaló ese planteamiento, aunque reclasificó la hipótesis del delito: determinó que la conducta atribuible a Lozoya Austin es específicamente la de depositar recursos del extranjero a territorio nacional con el propósito de ocultar su origen, no un esquema más amplio de lavado como planteó originalmente la FGR.

El esquema se habría activado antes de que Emilio Lozoya tomara la dirección de Pemex. Los pagos de AHMSA, según la acusación, fueron sobornos anticipados para garantizar que, ya en el cargo, favoreciera la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, por 275 millones de dólares, cuando su valor real era una fracción de esa cifra.

La defensa niega los cargos y señala presión

Emilio Lozoya y Alonso Ancira fueron los principales acusados del caso Agronitrogenados
Emilio Lozoya y Alonso Ancira fueron los principales acusados del caso Agronitrogenados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado Alejandro Rojas Pruneda planteó ante la jueza que no existe evidencia de que su defendida haya recibido esos recursos. Su argumento central: al momento de los hechos, Gilda Susana cursaba la carrera de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre 2008 y 2014.

Rojas Pruneda también pidió que se excluyeran pruebas que un tribunal federal ya desechó en el proceso paralelo contra Emilio Lozoya. Los fiscales respondieron que esas resoluciones no están firmes y que la solicitud solo puede formularse en la etapa intermedia.

Cuando la FGR insistió en la prisión preventiva, el abogado no contuvo la molestia: “Que no les corra prisa para querer meterla a la cárcel; eso es una vulgaridad”, según documentó Milenio.

Al término de la audiencia, Rojas Pruneda apuntó a los medios que el caso es político y viene de órdenes de presidencia.

Gilda Susana fue detenida el 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al regresar de Ámsterdam. La orden de aprehensión en su contra había sido emitida desde el 22 de junio de 2023, más de tres años antes de su ejecución.

Emilio Lozoya fue extraditado a México en 2020 y permaneció más de dos años en prisión preventiva. Su proceso por Agronitrogenados quedó suspendido en agosto de 2023, cuando un juez determinó que el pago de Ancira lo beneficiaba de forma automática. Actualmente sólo enfrenta cargos activos por el caso Odebrecht.

Temas Relacionados

Gilda Susana Lozoya AustinAgronitrogenadosPemexFGREmilio Lozoya Austinmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 7 de julio

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 7 de julio

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 8 de julio: consulta dónde y a qué hora se esperan las lluvias

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 8 de julio: consulta dónde y a qué hora se esperan las lluvias

Captan a Cuauhtémoc Blanco bailando en un club nocturno horas después de polémica protesta en su contra

El video del diputado federal ya ha generado controversia en redes sociales luego de los hechos ocurridos en Periférico Sur

Captan a Cuauhtémoc Blanco bailando en un club nocturno horas después de polémica protesta en su contra

Policías ingresan a escuela en Ixtapaluca y agreden a estudiantes: padres mantienen bloqueo en la autopista México-Puebla

Familiares de las víctimas y docentes denunciaron el ingreso violento de policías municipales a la Unidad Pedagógica y Cultural “Celestin Freinet”

Policías ingresan a escuela en Ixtapaluca y agreden a estudiantes: padres mantienen bloqueo en la autopista México-Puebla

Las polémicas de Karina Torres, segunda confirmada de ‘La Casa de los Famosos México 4′

En su presentación, la influencer aseguró que sorprenderá a la audiencia y que se ve llegando a la final

Las polémicas de Karina Torres, segunda confirmada de ‘La Casa de los Famosos México 4′
MÁS NOTICIAS

NARCO

FBI incluye a “Carlitos Rugrats” en su lista de los más buscados tras acusación de EEUU por narcoterrorismo

FBI incluye a “Carlitos Rugrats” en su lista de los más buscados tras acusación de EEUU por narcoterrorismo

Crisis Group advierte que una intervención militar de EEUU en México tendría consecuencias para la estabilidad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Autoridades de Colima desmantelan la célula ‘Jalipa’ del CJNG en Manzanillo y detienen a seis presuntos sicarios

Pistolas doradas, rifles y miles de dólares: las imágenes de la vida de “Carlitos Rugrats” presentadas por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Las polémicas de Karina Torres, segunda confirmada de ‘La Casa de los Famosos México 4′

Las polémicas de Karina Torres, segunda confirmada de ‘La Casa de los Famosos México 4′

ENHYPEN en México: el setlist que el grupo de K-pop podría tocar en shows de la Arena CDMX y Campo Marte

Alex Lora prepara bioserie de “El Tri” y ya tiene al actor que podrá interpretarlo

León Larregui arremete contra el arbitraje tras el partido de Argentina vs Egipto

Angélica María vuelve a Televisa después de 13 años en medio de conflicto con Lucía Méndez

DEPORTES

Chicharito Hernández y Piccolo de Dragon Ball dedican emotivos mensajes a Hormiga González

Chicharito Hernández y Piccolo de Dragon Ball dedican emotivos mensajes a Hormiga González

César Montes estaría a una firma de regresar a la Liga MX con este equipo, según reportes

Cuándo reabre el FIFA Fan Fest en CDMX y dónde seguir viendo los partidos del Mundial 2026

Javier Aguirre revela las debilidades del futbolista mexicano tras la eliminación en el Mundial 2026

Así sorprendieron a Jesús Gallardo al volver a casa: serenata con mariachis para aliviar la eliminación del Mundial