Pistolas doradas, rifles y miles de dólares: las imágenes de la vida de “Carlitos Rugrats” presentadas por EEUU

Las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra el presunto líder de "Los Rugrats" este 7 de julio. Crédito: DOJ

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de California difundieron este martes 7 de julio una serie de fotografías extraídas de las cuentas de redes sociales atribuidas a Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, presunto líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa nombrado como su apodo, “Los Rugrats”.

Las imágenes, incorporadas a documentos judiciales, mostraron pistolas doradas con incrustaciones, rifles de alto poder, fajos de billetes en dólares y cargamentos de droga vinculados al acusado, el cual es señalado como afín a “Los Mayos”.

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El Departamento de Justicia afirmó que: “Todas las fotografías fueron publicadas en documentos judiciales y extraídas de cuentas de redes sociales asociadas a Carlos Páez Pereda”.

Las pistolas llevaban grabados el nombre “Rugrats” y el apellido “Páez” en las cachas

Entre el material difundido destacaron varias pistolas con acabados dorados y grabados en el cañón. Una de ellas tenía la cacha incrustada con piedras de colores y la figura del personaje animado asociado al grupo, con la palabra “Rugrats” escrita en la corredera.

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Otra pistola, también dorada y con grabados, llevaba el apellido “Paez” en la cacha, incrustado con piedras negras y blancas y un sombrero comúnmente vinculado con El Mayo Zambada por el apodo “El Señor del sombrero”.

Quien sostenía las armas portaba relojes en la muñeca que parece de oro. El de la imagen situada a la derecha revela que es un Rolex por la corona en el broche.

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Armas alusivas a Carlitos Rugrats. Crédito: DOJ

El fiscal federal Adam Gordon resumió la acusación con una frase dirigida directamente al apodo del acusado: “No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí”.

Una fotografía adicional mostró una colección de once pistolas con acabados dorados, plateados, cobrizos y negros, con grabados y cachas decoradas. Por el tipo de escuadras, la colección estaría integrada por calibres tipo super 38.

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El nombre del grupo proviene del apodo de su líder: Carlos Alberto Páez Pereda es conocido como “Carlitos”, el mismo nombre del coprotagonista de la caricatura estadounidense Rugrats, emitida por Nickelodeon. La célula habría adoptado la imagen del personaje como identidad, con la figura del personaje Carlitos plasmada en empuñaduras de pistolas

Rifles de alto poder, uno con lanzagranadas

Otra imagen recuperada de las redes sociales de “Carlitos Rugrats” mostró tres rifles de alto poder recostados sobre un sillón blanco, con la leyenda “My 3 fav” escrita sobre la fotografía, haciendo referencia a que son sus tres armas largas favoritas.

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En el borde derecho de la imagen también se observa el cañón de un arma tipo AK-47.

Armas largas vinculadas con el líder de Los Rugrats: Crédito: DOJ

Una imagen independiente mostró un rifle negro con lanzagranadas de modelo parecido a los M4, similar al que aparece en la foto de sus “3 favoritas”, por lo que podría tratase del mismo.

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Arma con lanzagranadas vinculada con Carlitos Rugrats. Crédito: DOJ

La acusación formal señaló que Páez reforzó las operaciones del Cártel de Sinaloa en Sinaloa y Tijuana mediante asesinatos, secuestros y otros actos violentos, valiéndose de un grupo de sicarios armados.

Además, las autoridades detallaron que durante el conflicto entre la facción de Los Mayos y la de Los Chapitos, Carlitos Rugrats habría proporcionado combatientes, armas, logística y dinero al bando de Zambada.

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Foto de Carlitos, su hermano y los otros dos integrantes de Los Rugrats buscados en Republica Dominicana. Crédito: Instagram - DNCDRD

La Policía Nacional de República Dominicana activó en julio de 2025 una orden de arresto nacional e internacional contra Carlitos y tres presuntos integrantes de Los Rugrats, entre ellos su hermano Luis Alfonso Páez Pereda, por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y sicariato en territorio caribeño.

Los documentos incluyeron fotografías de cargamentos de droga y fajos de dólares

Las imágenes también mostraron cargamentos de droga: decenas de paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente apilados sobre una tarima de madera, y una pila mayor de paquetes envueltos en plástico oscuro apilados en columnas.

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Fotografías de un cargamento de droga vinculado con Carlitos Rugrats. Crédito: DOJ

Según documentos judiciales, durante la última década Páez importó decenas de miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a Estados Unidos.

Las fotografías también mostraron decenas de fajos de billetes de 100 y 20 dólares apilados sobre superficies de granito, así como efectivo guardado dentro de una mochila negra.

En otra imagen, varios fajos aparecieron dentro de bolsas de plástico sobre una superficie de granito, junto a una selladora de alimentos. La acusación señaló que Páez lavó cientos de millones de dólares procedentes del narcotráfico durante la última década.

Fajos de dinero vinculados con Carlitos Rugrats. Crédito: DOJ

Las fotografías fueron difundidas horas después de que la Fiscalía del Distrito Sur de California presentara una acusación formal contra Páez Pereda con siete cargos federales: narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, empresa criminal continua, conspiración internacional para distribuir sustancias controladas, conspiración para distribuir sustancias controladas, conspiración para importar sustancias controladas y lavado de dinero.

Las penas máximas van de 20 años de prisión a cadena perpetua, con mínimos obligatorios de entre 10 y 20 años y multas de hasta 20 millones de dólares.

La ostentación de Carlitos Rugrats en redes sociales siguió un patrón documentado en otros operadores del Cártel de Sinaloa.

El Nini y El Chino Ántrax son dos de los personajes del Cártel de Sinaloa que más presumieron sus lujos a través de redes sociales. (Crédito: Cuartoscuro | Archivo)

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Ántrax”, jefe del brazo armado Los Ántrax al servicio en aquel entonces del Mayo Zambada, y Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de seguridad de Los Chapitos, también presumieron armas, dinero y lujos en redes sociales. En ambos casos, esa exposición pública terminó por facilitar su identificación y captura.