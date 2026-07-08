Angélica María vuelve a Televisa después de 13 años en medio de conflicto con Lucía Méndez

Angélica María se encuentra activa, esperando volver a las telenovelas. (Angélica María: Instagram)

Angélica María regresa a los foros de Televisa por primera vez desde 2013, cuando protagonizó Qué bonito amor. La productora Rosy Ocampo confirmó en conferencia de prensa que la actriz de 81 años tendrá una participación especial en Corazón de Marruecos, producción que adapta el melodrama Muchacha italiana viene a casarse, historia con la que la propia Angélica María debutó como protagonista en la televisora en 1971.

El regreso no llega solo. En paralelo, una acusación sobre un veto ocurrido hace más de cuatro décadas escaló hasta una amenaza de demanda por difamación y daño moral de parte de Lucía Méndez, y colocó a ambas figuras en el centro del debate del espectáculo mexicano.

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El personaje y el guiño a 1971

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En Corazón de Marruecos, Angélica María no retomará a Valeria Donatti —su papel original de hace 55 años— sino que interpretará a Ornela Donatti, un personaje que conserva el apellido y presenta una historia nueva.

Ocampo describió a Ornela como una heredera de gran fortuna, con presencia en el mundo de la moda y la alta joyería. “Ella es una parte fundamental en la historia”, declaró la actriz. “Ornela llega a ser muy importante en la vida de Yasmine, porque la descubre y la convence de ser alguien, de tener una nueva vida”.

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La participación se limita a cuatro días de grabación, condición que la producción aceptó en función de la agenda de la artista. Ocampo precisó que Angélica María llegó a los foros “con toda la disposición de trabajar fuertemente”.

La acusación que revivió una rivalidad de 44 años

(IG: @luciamendezof)

El reencuentro con Televisa coincidió con la reapertura de una herida vieja. En una entrevista con el periodista Javier Ceriani, Angélica María afirmó que Lucía Méndez —quien en aquella época mantenía una relación sentimental con Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo, entonces dueño de la televisora— usó esa influencia para bloquearla profesionalmente durante aproximadamente cuatro o cinco años.

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“Era un novio pudiente, me costó como cuatro o cinco años volver a Televisa”, señaló la actriz en esa conversación. El veto, según su versión, alcanzó también a su hija Angélica Vale y a la madre de ambas.

En una entrevista posterior con Yordi Rosado, la propia Angélica María matizó el relato al reconocer que los conflictos de negocios de su entonces esposo, el comediante Raúl Vale, con Azcárraga Milmo también incidieron en el distanciamiento con la empresa.

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La versión de Méndez: Raúl Vale, el Canal 13 y la amenaza legal

Así fue la lujosa vida de ‘El Tigre’ Azcárraga en la época de oro de Televisa; yates y residencia en Hollywood en su lista (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Lucía Méndez respondió desde el teléfono en el programa De Primera Mano de Grupo Imagen. Rechazó las acusaciones sin concesiones.

“Esto pasó hace 44 años y esto ya lo había dicho ella, pero internamente a ciertas personas. Y realmente esto es absolutamente falso”, arrancó la actriz de 71 años.

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Su reconstrucción de los hechos apunta a Raúl Vale como el verdadero detonante del conflicto. Según Méndez, el productor elaboró la telenovela Guadalupe —protagonizada por Angélica Vale— y la ofreció primero a Televisa. El ejecutivo Víctor Hugo Farri le respondió que la televisora no estaba interesada, pero le advirtió expresamente que no la vendiera al Canal 13. Vale no respetó la condición y terminó cediendo los derechos a MVS.

“El señor Azcárraga era muy delicado con este tipo de cosas. Emilio era blanco o negro: estás o no estás. La vetó y vetó a toda la familia”, relató Méndez. Y cerró su argumento con una frase directa: “Simplemente Raúl Vale la regó y yo no tengo por qué pagar los platos rotos”.

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Sobre el origen de la acusación en su contra, Méndez fue contundente: “Cuando se sintió derrotada, Angélica buscó una cara culpable. Buscó en mí que yo era la culpable de que la hubieran vetado”.

Tras la llamada, confirmó que el asunto ya está en manos de sus abogados. “Si ella no tiene pruebas, entonces tendré que proceder legalmente porque eso se llama difamación. Ya esta noticia está en Italia, Rusia, en todos lados. Me molesta que Angélica me esté lastimando de esta manera porque sí es un daño moral”, advirtió.

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Angélica María descarta el escándalo y apuesta al regreso

Confrontada con la amenaza de demanda durante la conferencia de prensa de Corazón de Marruecos, Angélica María optó por la distancia.

“Ay, bueno, bueno... esos son accidentes que suceden. Pero eso es muy viejo y yo no voy a hacer bola de nieve. Ustedes saben, muchachos, que yo no hago escándalos”, respondió ante los reporteros.

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Ante la insistencia sobre una posible acción legal, añadió: “Ay, por favor. Lucía es más inteligente que eso. Ella es muy inteligente para hacer una cosa así”.

Hasta el cierre de esta nota, la demanda no se ha presentado formalmente ante ningún juez. El equipo legal de Méndez continúa analizando los videos del programa para determinar si procede una acción por difamación y daño moral.