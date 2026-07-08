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Chicharito Hernández y Piccolo de Dragon Ball dedican emotivos mensajes a Hormiga González

Tras la dramática eliminación de México en el Mundial 2026, el goleador de Chivas soltó en llanto, conmoviendo a miles de aficionados y referentes

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Pese a contar con pocos minutos en esta justa mundialista, La Hormiga demostró sentir con gran amor los colores de la Selección Mexicana, lo cual motivó a dos de sus referentes a dedicar mensajes de aliento de cara al Mundial de 2030. REUTERS/Paul Childs
Pese a contar con pocos minutos en esta justa mundialista, La Hormiga demostró sentir con gran amor los colores de la Selección Mexicana, lo cual motivó a dos de sus referentes a dedicar mensajes de aliento de cara al Mundial de 2030. REUTERS/Paul Childs

El futbol y la cultura popular se unieron en un mismo relato tras la dolorosa eliminación de México del Mundial 2026.

Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas y una de las mayores jóvenes promesas del ataque mexicano, recibió mensajes de apoyo que trascendieron la cancha y se convirtieron en símbolos de respaldo generacional.

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Chicharito fue el mentor directo de González en su última etapa con Chivas, otorgándole, en el momento de llegar a Selección, su icónico dorsal 14. REUTERS/Henry Romero
Chicharito fue el mentor directo de González en su última etapa con Chivas, otorgándole, en el momento de llegar a Selección, su icónico dorsal 14. REUTERS/Henry Romero

Por un lado, Javier “Chicharito” Hernández, máximo goleador histórico del Tri, lo consoló después de la eliminación ante Inglaterra tras cederle el emblemático dorsal 14. Por otro, Carlos Segundo, la voz de Piccolo en Dragon Ball Z, le dedicó un mensaje que conectó con su reconocida pasión por el anime..

El legado de Chicharito

Desde su etapa en Chivas, Hernández asumió un rol de mentor con González. Durante este año, el vínculo se consolidó en tres momentos clave:

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  • Cesión del dorsal 14: Chicharito entregó personalmente la camiseta en un acto simbólico durante el amistoso contra Ghana.
  • Abrazo en el Azteca: Tras la derrota contra Inglaterra, consoló a la Hormiga con palabras de aliento que se viralizaron.
  • Mensaje en redes: “Cabeza arriba que tienes un futuro extraordinario”, escribió en redes junto a fotos de varios de sus momentos juntos desde que compartieron vestidor en Chivas.
El emotivo mensaje vino después del momento que ambos compartieron juntos en el Estadio Azteca luego de que Armando rompiera en llanto tras la eliminación de México del Mundial 2026. (Instagram)
El emotivo mensaje vino después del momento que ambos compartieron juntos en el Estadio Azteca luego de que Armando rompiera en llanto tras la eliminación de México del Mundial 2026. (Instagram)

Este legado no sólo representa un número, sino un traspaso de estafeta emocional y deportiva. La narrativa mediática lo ha convertido en el sucesor natural de Hernández, reforzando la idea de continuidad en el ataque mexicano.

El consuelo de Piccolo

La otra sorpresa llegó desde el mundo del anime. Carlos Segundo, actor de doblaje que interpreta a Piccolo, envió un mensaje cargado de simbolismo:

  • Reconocimiento como Guerrero Z: “Nos has demostrado que ser un Guerrero Z no sólo es ser fuerte en el combate, sino también tener honor”.
  • Inspiración juvenil: Destacó que González se ha convertido en un ejemplo para miles de jóvenes.
  • Respuesta viral: La Hormiga contestó con un sencillo “Muchas gracias, señor Piccolo”, que generó miles de reacciones.
Carlos Segundo, actor de voz de Piccolo, decidió enviar un mensaje de apoyo a la Hormiga para animarlo a través de una de sus pasiones: el anime. (Instagram)
Carlos Segundo, actor de voz de Piccolo, decidió enviar un mensaje de apoyo a la Hormiga para animarlo a través de una de sus pasiones: el anime. (Instagram)

Sus festejos previos con el “Kame-Hame-Ha” ya lo habían vinculado con la cultura del anime, pero el mensaje de Piccolo lo consolidó como un personaje que ha trascendido la cancha.

Entre anime y fútbol: la carrera de la Hormiga González

La historia de Armando González en 2026 se construye sobre dos pilares:

  • Respaldo deportivo: Chicharito lo legitima como heredero del 14 y futuro referente del Tri.
  • Validación cultural: Piccolo lo convierte en inspiración para tida una generación que creció con Dragon Ball.
  • Impacto mediático: Ambos gestos se viralizaron y reforzaron su perfil como símbolo de esperanza rumbo al Mundial 2030.
Armando González se perfila para encabezar la ofensiva de la SelecciónSelección Mexicana rumbo a 2030, bajo la dirección de Rafa Márquez. (@miseleccionmx)
Armando González se perfila para encabezar la ofensiva de la SelecciónSelección Mexicana rumbo a 2030, bajo la dirección de Rafa Márquez. (@miseleccionmx)

El resultado es una narrativa única. La Hormiga González emerge así como figura que inspira dentro y fuera del campo, con un futuro que promete tanto goles como más historias memorables.

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