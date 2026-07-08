Cuándo reabre el FIFA Fan Fest en CDMX y dónde seguir viendo los partidos del Mundial 2026

El FIFA Fan Festival del Zócalo cierra este miércoles 8 de julio por la jornada de descanso oficial del Mundial 2026. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El FIFA Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México cerrará este miércoles 8 de julio por una jornada de descanso oficial en la Copa Mundial 2026, pero reabrirá el jueves 9 y permanecerá activo hasta la final del torneo, el 19 de julio, con capacidad para 55 mil personas por día.

La Copa del Mundo entró en un día libre entre el cierre de los octavos de final y el arranque de la siguiente fase, lo que dejó sin partidos la cartelera del 8 de julio. El recinto del Zócalo respetó ese calendario y suspendió operaciones por 24 horas.

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El anuncio llegó por las redes sociales oficiales del festival: “Este miércoles 8 de julio, el FIFA Fan Festival permanecerá cerrado. Pero nos vemos el jueves 9 de julio para seguir viviendo la FIFA World Cup 2026″.

Un segundo mensaje reforzó la convocatoria con tono capitalino: “Mañana miércoles 8 de julio el FIFA Fan Festival estará cerrado. Los esperamos el jueves 9, no falten. Somos el alma chilanga del mundial”.

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La eliminación de México no apagó la fiesta mundialista en la capital: el Fan Festival del Zócalo y los festivales de las alcaldías seguirán proyectando en pantallas gigantes todos los duelos del Mundial 2026 hasta el 19 de julio, sin costo para el público. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El Fan Fest del Zócalo operará hasta el 19 de julio

El recinto arrancó el 11 de junio, en paralelo al inicio del torneo, y su programación se extiende hasta la final. El horario de acceso es de 10:00 a 22:00 horas, aunque los accesos varían según la cartelera del día. La entrada es gratuita.

A lo largo del torneo, el espacio ha combinado la transmisión de los partidos en pantallas gigantes con actividades recreativas y entretenimiento, todo en un ambiente diseñado para la experiencia colectiva.

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La eliminación de México no frenó el festejo mundialista en la capital

Aunque la Selección Mexicana ya quedó fuera de la competencia, el ambiente festivo en la ciudad no se detuvo. El Fan Fest del Zócalo y los festivales futboleros organizados en diversas alcaldías de la capital seguirán proyectando todos los encuentros de las fases finales del torneo.

Los aficionados capitalinos tendrán pantallas gigantes disponibles para los cuartos de final, semifinales y la gran final del 19 de julio, sin necesidad de pagar entrada en ninguno de los recintos habilitados por la ciudad.

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Con la reanudación de los partidos el jueves 9, el Zócalo volverá a recibir a decenas de miles de personas. Los cuartos de final marcan el inicio de la recta final del Mundial, con las selecciones que sobrevivieron la ronda de octavos y que llegan con un día extra de recuperación gracias a la jornada de descanso.

Un día de descanso oficial en el Mundial 2026 mantiene cerrado este miércoles el FIFA Fan Festival del Zócalo. (X/ @MexicoCity26)

El festival continuará siendo el principal punto de reunión mundialista en la capital mexicana para quienes prefieran vivir los partidos rodeados de más aficionados, con el corazón histórico de la ciudad como escenario.

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Estas son las 6 sedes que continuarán transmitiendo partidos del Mundial 2026

Parque de la Consolación (Coyoacán)

Deportivo Hermanos Galeana (Gustavo A. Madero)

Utopía Eduardo Molina (Venustiano Carranza)

Deportivo San Francisco Tecoxpa (Milpa Alta)

Bosque de Tláhuac (Tláhuac)

Deportivo Vivanco (Tlalpan)

Los cuartos de final del Mundial 2026 arrancan el 9 de julio con cuatro duelos que definirán a los semifinalistas: al torneo le restan diez partidos antes de coronar campeón el domingo 19 de julio.

El primer cruce de esta ronda enfrenta a Francia contra Marruecos el jueves. Un día después, el viernes, España y Bélgica se miden en el segundo partido de cuartos. El sábado concentra la mayor actividad de la fase con dos encuentros.

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Argentina y Suiza cierran los cuartos de final el sábado

Noruega e Inglaterra abren la doble jornada del sábado, y más tarde Argentina y Suiza disputan el duelo que cierra la ronda de cuartos de final y da paso a las semifinales.

Con los cuatro cruces resueltos, el torneo entrará en la recta final. Las semifinales enfrentarán a los equipos que superen esta fase, y los perdedores de esos duelos se medirán en el partido por el tercer puesto antes de la gran final.

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El Zócalo de la Ciudad de México para este miércoles 8 de julio, pero retoma la fiesta el jueves 9: el FIFA Fan Festival seguirá abierto de forma gratuita hasta el 19 de julio, cuando se dispute la final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La final del Mundial 2026 se juega el domingo 19 de julio

El calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 establece cuatro fases desde este punto: cuartos de final, semifinales, el partido por el tercer lugar y la final del 19 de julio. Ese domingo se disputará el partido que definirá al campeón del torneo.