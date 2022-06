Shakira: a cuánto asciende la fortuna de la cantante colombiana

Shakira es una de las artistas latinoamericanas más reconocidas en el mundo. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En días recientes, la cantante colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida únicamente como Shakira, ha sido tema de conversación en México y otras partes del mundo, esto tras darse a conocer un rumor de que su pareja, el futbolista Gerard Piqué, le habría sido infiel. Tras esto, algunos medios europeos han asegurado que presuntamente la pareja ya se encuentra en proceso de separación.

Se ha señalado que aunque la cantante y el futbolista no están formalmente casados, ambos buscarían emprender acciones legales para obtener la custodia de sus dos hijos: Milán y Sasha.

Medios internacionales, como El periódico de Barcelona, por medio de su podcast Mamarazzis, aseguraron que la intérprete de éxitos como Antología, Ojos así o Moscas en la casa habría descubierto que el futbolista le habría sido infiel con una modelo de 20 años. “Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, señalaron Lorena Vázquez y Laura Fa, periodistas y conductoras del programa.

Tras esto, han surgido algunas dudas entre los seguidores de la pareja y los internautas. Entre ellos, cuánto dinero ha acumulado la cantante a lo largo de su carrera, que es de 32 años, pues comenzó en el mundo de la música en 1990.

Supuestamente, la cantante y su pareja, Gerard Piqué, estarían pasando fuertes problemas de pareja, tras una supuesta infidelidad de parte de él. Foto: EFE

A cuánto asciende la fortuna de Shakira

Sin duda alguna, Shakira es una de las cantantes más reconocidas de Latinoamérica. La intérprete de 45 años, nacida el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, comenzó a recibir reconocimiento por su voz, al cantar en eventos locales en su ciudad natal, entre los 10 y los 13 años.

Su álbum debut titulado Magia, fue lanzado en junio de 1991, cuando apenas contaba con 13 años. Las canciones incluidas en ese álbum son una colección hecha por ella que comenzó a escribir cuando tenía 8 años. A este álbum le fue bien en la radio colombiana y le dio mucha exposición a la joven cantante, sin embargo, no le fue bien comercialmente, pues solo vendieron 1,200 copias en todo el mundo. Su segundo álbum, de nombre Peligro, fue lanzado en 1993, pero tampoco tuvo el éxito esperado.

Éste llegó en 1995, con Pies descalzos, y posteriormente, en 1998, también tuvo mejores resultados con ¿Dónde están los ladrones? Estos tuvieron gran éxito en países de habla hispana. La colombiana ingresó al mercado de habla inglesa con su quinto álbum, Laundry Service, lanzado en 2001. Este vendió más de 20 millones de copias y generó los sencillos número uno internacionales Whenever, Wherever y Underneath Your Clothes.

De ahí en adelante ha recibido varios reconocimientos y su música ha tenido un gran éxito. Estos aciertos han hecho que la cantante colombiana acumule una gran fortuna que, según el medio especializado en calcular fortuna de los famosos Celebrity Net Worth, asciende a USD 300 millones. Es la segunda cantante latina que más dinero tiene, solo superada por Jennifer López, quien acumula USD 400 millones.

La fortuna de Shakira asciende a USD 300 millones, según el portal Celebrity Net Worth.

Acusan de fraude fiscal a Shakira

Hace apenas unos días, se dio a conocer que Shakira será juzgada en España, país en el que reside con su aún pareja Gerard Piqué, acusada de defraudar 14.5 millones de euros, o sea, unos USD 15.5 millones, al fisco, simulando no residir en ese país europeo y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

La audiencia de Barcelona desestimó el pasado jueves 26 de mayo el recurso de la cantante para evitar el juicio, y confirmó que existen suficientes indicios para juzgarla a raíz de la querella que la fiscalía presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda Pública española.

Shakira ya pagó 14.5 millones de euros, que la Agencia Tributaria de España le exigía, mas otros tres millones de intereses, por un supuesto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014, lo que no impide que acabe siendo enjuiciada, a instancias de la Fiscalía.

