Euro hoy en México: cotización de apertura del 22 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,84 pesos mexicanos, lo que representa una disminución de -0,19% en comparación con el cierre previo de 19,88 pesos mexicanos, según <i>Dow Jones</i>.

En la última semana, el valor del euro ha registrado un descenso del 0,55%, marcando una tendencia negativa que se refleja también en su evolución interanual, con una caída del 8,85%.

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En los últimos días, el tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante cuatro jornadas consecutivas. La volatilidad actual se sitúa en 2,87%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,66%, indicando una fase de estabilidad en los mercados cambiarios.