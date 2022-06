Chumel Torres se burló de la polémica que envuelve a Alejandro Moreno

En las últimas semanas, Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido objeto de polémicas y escándalos debido a la difusión de diversos audios que lo involucran y que, presuntamente, demuestran su participación en actos ilegales.

Ante dicha situación, el influencer Chumel Torres aprovechó para publicar un tuit y burlarse al respecto, en el que dice que “Hay más audios de Alito que estrellas”.

El influencer Chumel Torres publicó un tuit a modo de burla de la polémica que envuelve a Alejandro Moreno. (Imágenes: Twitter/@ChumelTorres / @alitomorenoc)

En la publicación, varios usuarios compartieron diversos comentarios para continuar con la burla a la situación, como “Hay más audios de Alito que votos para el PRI”, “Hay más audios de Alito que vuelos en el AIFA”, “Ya hagan una playlist en Spotify con los audios de Alito”, “Hay más audios de Alito que militantes en el PRD”, entre otros.

La polémica de los audios de Alejandro ‘Alito’ Moreno comenzó cuando Layda Sansores, gobernadora del estado de Campeche, compartió el 4 de mayo de 2022 en su cuenta de Twitter un primer audio en el que el dirigente priista habría admitido el pago de 5 millones de dólares al estratega electoral español Antonio Solá para la realización de campañas durante el proceso electoral de 2021 en la entidad.

Layda Sansores difundió diversos audios que involucrarían a Alejandro Moreno a través de su programa Martes del Jaguar. (Foto: Cuartoscuro)

Con el paso de las semanas, Sansores ha aprovechado su programa Martes del Jaguar para dar a conocer diversos materiales en los que, se presume, Alejandro Moreno sostiene distintas conversaciones en torno a tratamientos médicos particulares, problemas con proveedores y supuestas aportaciones privadas al PRI por 25 millones de pesos por parte de la empresa Cinépolis, entre otros.

Uno de los audios que mayor indignación provocó fue aquel en el que Alejandro Moreno se habría expresado de manera violenta en contra del gremio periodístico.

En dicho material se puede escuchar la frase “Te voy a decir algo, a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre”. En respuesta a ello, distintas personalidades mostraron su indignación. Una de las declaraciones más contundentes fue la de Carlos Loret de Mola, quien calificó de “Despreciables e indignantes las expresiones del dirigente nacional del PRI de matar periodistas no a balazos sino de hambre. Los ataques a la libertad de expresión no se pueden aceptar ni de un lado ni del otro”.

(Foto: Twitter/@CarlosLoret)

En respuesta a la situación, Alejandro Moreno aseguró el pasado 31 de mayo que los materiales eran falsos. “Además de espiar alteran los audios a su interés y luego utilizan recursos públicos para tratar de destruir a la oposición, esto demuestra que he sido objeto de una campaña de odio orquestada desde el Estado mexicano, desde el Gobierno de la República” declaró en una conferencia. De igual manera, dio a conocer que presentó denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR) por estos audios que ha calificado como “no auténticos”.

Además, el dirigente del PRI hizo pública una llamada que sostuvo el 8 de abril de 2022 con Manuel Velasco, senador del Partido Verde, en la cual, supuestamente, este último le informó a Moreno de las posibles represalias que recibiría el partido tricolor en caso de no apoyar la iniciativa de Reforma Eléctrica. De acuerdo con Alito Moreno, esta amenaza vendría directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de Adán Augusto López, Secretario de Gobernación.

Respecto a lo anterior, Manuel Velasco reconoció que la llamada fue real, pero que fue una conversación “de amigos”. Asimismo, expresó que la difusión de este audio representaba una violación a la confianza por parte de Alejandro Moreno y negó que existiera amenaza alguna de Adán Augusto López en contra del presidente del PRI.

