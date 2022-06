“Un consejero del INE no debería ganar más que el Presidente de México”: Claudia Sheinbaum

AMLO declaró que el presupuesto del INE compete a los diputados Foto: Twitter/@Claudiashein

La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dio su opinión sobre el fallo con el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el presupuesto que la Cámara de Diputados asignó al Instituto Nacional Electoral (INE) para el presente año.

“La democracia no debería estar asociada a un gasto excesivo; un consejero del INE no debería ganar más que el Presidente de México. Los organismos electorales deberían de demostrar austeridad, es lamentable que no se den cuenta que son tiempos de transformación”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Fue el pasado 1 de junio cuando por unanimidad de votos se invalidó el presupuesto asignado al INE, el cual se trataba de un recorte de casi cinco mil millones de pesos; ordenando a los legisladores hacer un nuevo presupuesto y entregarle al Instituto los 4 mil 913 millones de pesos que le fueron recortados.

Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto del INE se pronunció a favor de la decisión de la SCJN (Foto: Twitter/ @JoseCardenas1)

Los ministros además aseguraron que la Cámara de Diputados redujo en más del 26 por ciento el presupuesto solicitado por el INE sin dar razones objetivas y justificadas para esta acción. El plazo dictado para un nuevo presupuesto es de 30 días, además se deberá otorgar de manera completa a la autoridad electoral los 24 millones 649 mil pesos que solicitó desde el paño pasado o bien, justificar plenamente las razones del recorte.

