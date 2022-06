INE ordenó a Morena retirar sus promocionales de “traidores a México” por incitar a la violencia

(Foto: Morena)

Por incurrir en la calumnia en perjuicio de los partidos de oposición, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este jueves a Morena retirar dos de sus promocionales difundidos en radio y televisión.

La Comisión concluyó que dichos materiales denominados “Traidores V2″ (tv) y “Morena Energía” (radio), donde pronuncian la frase “traidores a México” en referencia a las y los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí ponen en riesgo la seguridad personal y patrimonial de las personas aludidas, además de que podrían generar confusión, odio y rencor hacia ellos.

Cabe mencionar que fueron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) quienes presentaron la queja y solicitaron las medidas cautelares.

Y es que el organismo autónomo explicó que si bien esta frase no se encuentra tipificada como delito, la misma puede ser equiparable, en sede cautelar, al delito de “traición a la patria”, previsto en el Artículo 123 del Código Penal Federal.

El presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Mario Delgado celebra durante un mitin con sus partidarios en el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, por los resultados obtenidos en las elecciones intermedias del domingo 6 de junio, donde obtuvieron al menos 9 gubernaturas. EFE/Carlos Ramírez

También consideró que las expresiones denunciadas no están amparadas en la libertad de expresión, pues no versan sobre un debate o confrontación ideológica, técnica o sobre aspectos jurídicos en torno a la viabilidad o no de cierta propuesta legislativa.

Por el contrario, de una visión preliminar, de propaganda en favor de la guerra y/o apología del odio que puede constituir incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal en contra de una persona o grupo de personas.

"Se realizó un llamado a la ciudadanía para que los identifique como traidores a México, lo cual, en apariencia del buen derecho, no está amparado en el derecho a la libertad de expresión"





