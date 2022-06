Manuel Velasco aceptó que conversación con Alejandro Moreno es real: “Yo tuve un dialogo con él, de amigos”

(foto: Reuters / Facebook/Manuel Velasco)

El senador Manuel Velasco se vio envuelto en la polémica que rodea al priista Alejandro Moreno debido a la grabación que difundió en la que Velasco denuncia una presunta “campaña de persecución y difamación” en su contra como represalia por haber votado contra de la Reforma Eléctrica,.

Ante esta publicación, el senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aclaró por medio de sus redes sociales que se trataba una violación a la confianza por parte de Moreno Cárdenas. Y que lo dicho en la conversación se trataba de opiniones y reflexiones a título personal.

Y ante la constante escalada de la polémica, el senador en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, negó que en algún momento el secretario de Gobernación, Adán Augusto López haya hecho amenaza alguna en contra de Moreno.

Lo que sí se llevó a cabo fue dicha conversación, como lo ha hecho “a lo largo de mi vida”, de manera frecuente. Y afirmó que se trataba de una llamada entre amigos para compartir opiniones.

Alejandro Moreno ha estado envuelto en la polémica por la difusción de audios por parte de Layda Sansores (Foto: Facebook Alejandro Moreno Cárdenas)

Aseveró que este contacto lo ha mantenido desde hace ya 22 años, pero que en esta ocasión, Alejandro Moreno le pidió otro número distinto al que generalmente usa, “Sin saber que en ese momento tenía planeado hacer la grabación”.

Y aseguró que la grabación “traiciona la amistad”, pues la grabación y su divulgación fue hecha sin su consentimiento, por lo que enfatizó que se trataba de una llamada a título personal, de amistad.

“Yo tuve un dialogo con él, de amigos, como lo tenía de manera frecuente y cotidiana”

Pero cabe señalar que negó que en algún momento se refiriera al secretario de Gobernación: “yo estoy dialogando y reflexionando con él y él menciona a una serie de personas a los que él le pone nombre, yo nunca menciono al secretario de Gobernación”.

Además señaló que no trabaja para el Gobierno Federal y que, en todo caso, su reunión con Adán Augusto López fue compartida a través de sus redes sociales pues no tiene nada que esconder.

“Y lo que expresé” en aquella reunión “es que nosotros estábamos abiertos al diálogo y abiertos a construir” indicó Manuel Velasco.

En la llamada, el senador previno a Alejandro moreno de supuestas amenzasas por parte de AMLO y Adán Augusto López (Foto: Captura de pantalla)

“Yo no recibí instrucciones ni pasé el mensaje del secretario de Gobernación, yo le hice una reflexión a título personal. (...) le doy mi opinión, pero es mi opinión a título personal, como él me ha hecho muchas”

En el audio difundido por el presidente del PRI se escucha a Velasco afirmando que estuvo en una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación en la que se dijo que habría represalias en su contra si no apoyaba la Reforma Eléctrica.

Por lo que el priista le dijo “pues si se van a venir con todo, que se vengan con todo”.

Este audio se enmarca entre los difundidos por la gobernadora Layda Sansores, quien compartió varios en los que se escucharía al dirigente del tricolor incurrir en presuntos actos de corrupción. Estos serán investigados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Por otro lado, ante la difusión de la llamada entre Moreno y Velasco, López Obrador negó que en algún momento lo haya intimidado, pues “Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios; de ideales; de moral”.

