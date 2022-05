Demetrio Sodi tundió al “generalito” Felipe Calderón por no cuidar la imagen de México en Mónaco

Demetrio Sodi tundió a Felipe Calderón por echarse el chapuzón con Checo Pérez (Foto: Twitter / @FelipeCalderon / @demetriosodi)

Demetrio Sodi, ex senador por el PRD, arremetió contra Felipe Calderón por aventarse a la alberca junto con Checo Pérez en el marco de la celebración de la victoria del piloto de Fórmula 1 (F1) en Mónaco, donde tildó de “generalito” al ex mandatario por el PAN y manifestó una coincidencia con AMLO.

Y es que cerca del mediodía de este lunes 30 de mayo, el miembro fundador de Futuro 21 señaló con vergüenza lo realizado por Calderón Hinojosa, pues el ex presidente que le declaró la guerra al narco se arrojó a una alberca junto con el piloto mexicano durante la fiesta en la que se celebraba la victoria del equipo de Red Bull Racing en el principado de Mónaco.

Ante esta imagen, el ex funcionario sostuvo que Felipe Calderón nunca maduró y que la imagen que ofreció en todo el mundo no cuida la imagen de México, pues, consideró, una figura tan importante como la presidencial, continúa aún después del ejercicio del cargo.

El ex presidente de México fue invitado al GP de Mónaco y celebró el triunfo de Checo.

Asimismo, reprochó el inicio de la guerra frontal contra las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas y que el ex mandatario se la pase de gira con la F1 paseándose en los distintos eventos que organiza.

“Que vergüenza como mexicano tener un expresidente como Felipe Calderón que nunca maduro, que como presidente se sintió generalito e inició la guerra contra el narco y ahora sin importarle qué sigue representando a México se avienta una alberca sin cuidar la imagen del país”

Tras dejar esta publicación, hubo una cantidad considerable de usuarios que discrepó de lo señalado por Sodi de la Tijera, pues le dijeron que Calderón ya no está en funciones y, por tanto, tiene derecho a disfrutar como mejor le parezca de su tiempo libre, a lo que contestó: “respeto todos los comentarios, pero para mi un político y más un expresidente representa siempre a México”.

Además, Felipe calderón fue objeto de burlas en redes sociales por aventarse a la alberca con el piloto mexicano (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente, tras arremeter contra Felipe Calderón, el también ex delegado de la Miguel Hidalgo por el PAN señaló que coincide con la llamada austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que le da pena que Enrique Peña Nieto, otro ex presidente de México, esté viviendo en España, al respecto, cabe destacar que el ex mandatario por el PRI es señalado de vivir rodeado de lujos y con la golden visa.

“Coincido en muy pocas cosas con López Obrador, pero coincido en la necesidad de la austeridad de los políticos y no me explico cómo un ex presidente puede pagar un viaje a Mónaco e ir a un Gran Premio y otro, Peña Nieto viviendo en España”

Y es que recientemente se dio a conocer que Peña Nieto, ex presidente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtuvo el visado dorado por tener una propiedad comercial con un valor de 500 mil euros (10 milloones 520 mil pesos aproximadamente) en el barrio de Chamberí en Madrid, España. Asimismo, se afirma que el ex presidente mexicano no vive ahí, puesto que él habita una residencia en Valdelagua, San Agustín, la cual se describe como un inmueble de 2 mil 500 metros cuadrados.

El visado de oro, también denominado visado dorado (golden visa), es un programa establecido en muchos países que permiten obtener la ciudadanía o residencia en ese territorio a cambio de una determinada inversión económica en el mismo; no obstante, este trámite ha sido profundamente criticado por el Parlamento Europeo, pues sostiene que la golden visa podría favorecer a personas que lavan dinero o han cometido delitos relacionados a fraude.

