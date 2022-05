Tundieron a Antonio Pérez Garibay padre de Checo Pérez, por asegurar ser “soldado de AMLO”

El adre de Sergio Checo Pérez aseguró que aceptará la decisión de AMLO sin importar que no quede él en la boleta (Foto: Instagram/@aperezgaribay)

Antonio Pérez Garibay no sólo es conocido por ser el padre del corredor de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, también por ser uno de los más polémicos diputados por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por ello, diversos usuarios de Twitter rescataron unas declaraciones realizadas el pasado 30 de abril cuando aseguró que un “soldado de AMLO”, además de que se autodestapó como próximo presidente del país.

Fue el fragmento de una entrevista realizada para Milenio Televisión con el cual las personas recriminaron al legislador federal debido a que detalló, en primera instancia, que todos los mandatarios federales en activo se quedan en su hogar cuando viajan a Guadalajara, Jalisco.

Aclaró que no le causa ningún problema que lo relacionen con anteriores jefes del Ejecutivo Federal, como Felipe Calderon Hinojosa (2006-2012) o Enrique Peña Nieto (2012-2018), pues en este momento es un “soldado” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sería el único que puede darle órdenes, incluso retirarse de la carrera presidencial rumbo a 2024.

“Me pusieron una foto en el avión con Calderón, en el avión con Peña Nieto, la foto con Salinas, y yo no lo voy a negar, en política no voy a negar a ninguno de mis amigos. Los presidentes de México que viven, cuando van a Guadalajara, se quedan a dormir en mi casa. Pero soy soldado del presidente, continuaré mi proyecto de la mano del presidente”, comentó Pérez Garibay.

Los usuarios de Twitter hicieron tendencia el nombre del piloto (Foto: Youtube/Oracle Red Bull Racing)

Sobre la posibilidad de que sus rivales en esta contienda interna, especialmente Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México; y Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sean elegidos sobre él, señaló que respetaría la decisión de López Obrador.

“Si el presidente me dice es fulano o zutano, lo voy a respetar, pero en una de esas me toca y a lo mejor soy el piloto de Fórmula 1. Y en este país, es más fácil ser Presidente de México que piloto de Fórmula 1 mexicano”, refirió.

Los usuarios comenzaron a compartir comentarios contra el padre de Checo Pérez debido a esta actitud, la cual consideraron de “servilismo” hacia la Cuarta Transformación (4T) y al tabasqueño. Además, lograron crear la tendencia “Pobre Checo” para hacer referencia a las “calamidades” que vive el conductor profesional por se hijo de Pérez Garibay.

“Pobre Checo Pérez, todos sus triunfos, éxitos, esfuerzos, disciplina y será recordado por esto”; “Pobre Checo en estos momentos al enterarse que es tendencia por culpa de su papi”; “¿Se imaginan a @SChecoPerez votando por Morena? Yo no. Checo representa todo lo que NO es Morena... Disciplina, esfuerzo, superación, etc. Para la 4T es un ‘aspiracionista’; exacto, todo lo que no son y los tiene acomplejados”, fueron algunos de los tuits realizados por los usuarios.

Pérez Garibay se sumó a Patricia Armendáriz como empresarios morenistas que buscarán la presidencia en 2024 (Foto: Instagram/@patyarmendariz.g)

Hasta el momento, Antonio Pérez Garibay no ha emitido una respuesta directa a todos los mensajes y acusaciones, simplemente se ha limitado a compartir algunas burlas y mensajes de apoyo hacia él debido a esta entrevista brindada.

Este empresario y legislador morenista no es el único que se ha destapado rumbo a 2024. En marzo de 2020, la expresentadora de Shark Tank México, Patricia Armendáriz, dio a conocer que buscará ser candidata a la Presidencia de la República en el proceso electoral del 2024.

Por medio de su cuenta de Twitter, la actual diputada federal por Morena anunció que tiene aspiraciones presidenciales y aseguró que los magnates y dueños de negocios cercanos a la 4T podrían hacer un buen papel “llenando los zapatos” del actual mandatario mexicano.

“Creo que los #empresarios de la #4T haríamos un excelente papel para tratar de llenar los zapatos de nuestro presidente @lopezobrador_ así que anuncio yo también mis aspiraciones presidenciales. ¡Arriba las mujeres!”, redactó en su cuenta de Twitter.

