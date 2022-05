“No tengo contemplado mudarme a España”: revivieron tuit de Peña Nieto tras visado de oro en Madrid

Enrique Peña Nieto cuenta con visado de oro en España (Foto: Cuartoscuro)

“Es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid”, así dicta una publicación de Enrique Peña Nieto (EPN), ex presidente de México (2012 - 2018), a principios de 2019; sin embargo, para septiembre de 2020, el ex mandatario nacional recordado por no pronunciar “infrastructure” ya contaba con una propiedad de 500 mil euros (10 millones 520 mil pesos aproximadamente).

Y es que el domingo 29 de diciembre, un diario de origen español con alcance global publicó que Peña Nieto tiene el visado de oro, un documento de residencia promovido durante el gobierno de Mariano Rajoy en el país ibérico y que hasta la fecha se sigue otorgando a quienes hagan inversiones en España por fuertes sumas de dinero.

“Es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”

EPN afirmó que no tenía planeado mudarse a España (Foto: Cuartoscuro)

La afirmación de Peña Nieto en 2019 atiende a una publicación realizada por el periodista Ricardo Raphael en la que señalaba la posibilidad de que el último presidente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) residiera en España tras concluir su sexenio.

Sin embargo, el priista negó lo publicado por el periodista en su columna y, en virtud de no menospreciar la versión proporcionada por el ex jefe del ejecutivo federal realizó una segunda publicación titulada “Sostiene Enrique Peña Nieto”, lo cual fue celebrado por el político, quien señaló que dialogó con el propietario de la columna “Política Zoom” para aclarar su situación residencial; sin embargo, el tiempo le dio la razón a Raphael.

De acuerdo con El País (El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto se instala en España con un visado dorado), Enrique Peña Nieto escrituró un local el 18 de septiembre de 2020, el cual ya es considerado un piso de lujo en el barrio Chamberí, Madrid. Asimismo, se afirma que el ex presidente mexicano no vive ahí, puesto que él habita una residencia en Valdelagua, San Agustín, la cual se describe como un inmueble de 2 mil 500 metros cuadrados, motivos por los cuales fue acreedor de la golden visa.

EPN y su nueva pareja sentimental viven en España (Foto: Captura de pantalla / Instagram / @taniaruize)

¿Qué representa tener un visado dorado?

El visado de oro, también denominado visado dorado (golden visa) es un programa establecido en muchos países que permiten obtener la ciudadanía o residencia en ese territorio a cambio de una determinada inversión económica en el mismo.

De acuerdo con Martina Prpic, en el artículo “Visados de oro, valores de la Unión, corrupción y delincuencia”, se considera que la golden visa puede ofrecer oportunidades a los delincuentes, pues constituyen una herramienta para evitar la acción de la justicia en casos de evasión fiscal o lavado de dinero.

El texto fue publicado en mayo de 2018 por el Parlamento Europeo y advierte un contexto en el que el beneficio al que tuvo acceso Peña Nieto aplica en un estado de desigualdad contra las demás personas que buscan una residencia, pues no tienen que cumplir con los requisitos mínimos solicitados a personas de menores recursos.

EPN y parte de su gabinete han sido señalados por diversos delitos (Fotoarte: Jovanni Pérez Silva / Infobae México)

También se considera, por los detractores de este mecanismo, que ofrecen oportunidades para la corrupción y la delincuencia, ya que “los segundos o terceros pasaportes son herramientas útiles para los delincuentes, los evasores de impuestos y los blanqueadores de capitales, que pueden necesitar nuevas identidades y lugares a los que escapar”.

Aún en un ambiente de respeto a la soberanía de cada país y en reconocimiento de que cada Estado define cómo otorgar la ciudadanía, el Parlamento Europeo manifestó su malestar respecto a este mecanismo. Asimismo “expresó su preocupación por el hecho de que cualquier régimen nacional que pueda implicar en definitiva la venta directa o indirecta de la ciudadanía de la UE, socava el concepto mismo de ciudadanía europea”.

En consecuencia, “el Parlamento pidió a los Estados miembros que fueran prudentes y tuvieran en cuenta los posibles efectos secundarios. También pidió a la Comisión que evaluara los regímenes en el contexto de los valores europeos”.

Bajo esta óptica, cabe destacar que la figura de Enrique Peña Nieto y gente cercana a él ha sido señalada en numerosos casos de presunta corrupción en México como la Operación Safiro, los sobornos de Odebrecht a Petróleos Mexicanos (Pemex) o el proceso de compra/venta de Etileno 21.

SEGUIR LEYENDO: