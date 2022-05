“Colapsó el proyecto bolivariano”: Víctor Trujillo se burló de AMLO por defender a Cuba y Venezuela

Víctor Trujillo se burló de AMLO por defensa a Cuba y Venezuela (Foto: Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, insistió a Joe Biden, su homólogo norteamericano, que países como Cuba y Venezuela deberían asistir a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles.

Pese a ello, y que Joe Biden todavía no hace pública su decisión frente a las amenazas de AMLO de faltar a la cita, el dictador Miguel Díaz-Canel anunció que bajo ninguna circunstancia estará presente en la Cumbre.

A través de cuenta de Twitter, aseguró que su falta es un hecho, pero se tomó el tiempo para agradecer “la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones”.

Víctor Trujillo aseguró que la mañanera "promete" tras el anuncio del cubano (Foto: Televisa/CUARTOSCURO)

Por ello, el comunicador Víctor Trujillo, quien se ha destacado en los últimos años por ser uno de los más férreos críticos de Andrés Manuel López Obrador, aprovechó para burlarse de la defensa que emprendió contra dichas naciones.

Fue a través de las redes sociales donde redactó el siguiente mensaje: “Ooops. Parece que colapsó el proyecto bolivariano. See U in LA”, en referencia al bloque defensivo armado por el Caribe.

“La mañana de mañana promete”, concluyó el creador de personajes polémicos a lo largo de los años como Brozo, el payaso tenebroso, refiriéndose a la conferencia que todos los días ofrece el jefe del Ejecutivo Federal frente a la prensa, y donde aprovecha para mandar todos los mensajes diplomáticos.

Hasta el momento, el mensaje acumula más de 2 mil reacciones de “Me Gusta”, y se ha compartido más de 440 veces con mensajes que, en gran mayoría, apoyan el posicionamiento sarcástico de Trujillo.

El dictador Miguel Díaz-Canel de Cuba informó que pese a la defensa de AMLO y países del Caribe no asistirá a la Cumbre de las Américas (Foto: Presidencia de México)

Esta no es la primera vez que Brozo publica un posicionamiento al respecto, pues en fechas recientes utilizó sus redes sociales oficiales para emitir una crítica cargada de sarcástico al posicionamiento y amenazas de AMLO.

También agregó las recientes declaraciones del presidente de México, quien aseguró que la huida de los militares ante grupos del Crimen Organizado en Michoacán había sido una actitud responsable, pues así como vela por los ciudadanos, vela por los integrantes de bandas porque “son seres humanos”.

“A los dictadores no me los discriminen y a los violentos no me los hostiguen. Los demás preocúpense por tener sus conciencias tranquilas”, escribió Víctor Trujillo en su perfil verificado de Twitter.

Y en otra ocasión, el intérprete de Brozo se refirió a la fotografía de Andrés Manuel López Obrador junto a político Raúl Castro, ex general y hermano de Fidel Castro, quienes fueran mandatarios de la isla cubana.

Víctor Trujillo criticó la visita de AMLO a Raúl Castro (Foto: Estudios Revolucion/Handout via Reuters)

Fue la cuenta de Twitter de la Presidencia de Cuba la encargada de difundir una fotografía en la cual se observa al presidente de México y al ex general sentados, frente a frente, muy sonrientes en el jardín de algún domicilio en La Habana.

Sin embargo, Víctor Trujillo inventó el supuesto diálogo que estarían intercambiando los políticos en ese momento, aunque cargado con una fuerte crítica para el mexicano por supuestamente pedir un consejo para instaurar un gobierno con el cubano:

Repite, repite, niega, niega, acusa, acusa, centraliza y acapara, destruye, deprime y luego repite la misma dosis y niégalo todo. -¿Así duraremos 60 años en el poder? -No, ustedes se van en el 24. -Ezdeque ¿por qué? -Pues porque México 2022 nunca podrá ser la Cuba del 59

