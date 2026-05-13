Metro CDMX se vuelve viral por “cascada” dentro en estación de Nezahualcóyotl tras fuertes lluvias

Las filtraciones y la marcha de seguridad afectaron varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo.

Las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México durante el martes 12 de mayo volvieron a poner en evidencia los problemas de infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro, luego de que se viralizaran imágenes de intensas filtraciones dentro de una estación de la Línea B.

Uno de los videos más comentados en redes sociales fue grabado en la estación Estación Nezahualcóyotl, donde una enorme caída de agua descendía desde un puente y terminaba impactando directamente sobre uno de los vagones detenidos en el andén.

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Las imágenes rápidamente provocaron reacciones entre usuarios, quienes compararon la escena con una cascada improvisada dentro del transporte público capitalino.

Las redes sociales se llenaron de memes tras las imágenes captadas en la estación Nezahualcóyotl.

Las lluvias también generaron afectaciones en distintos puntos de la capital mexicana, obligando a implementar marcha de seguridad en varias líneas del Metro para evitar accidentes y reducir riesgos durante el traslado de pasajeros.

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Mientras el agua caía dentro de la estación, decenas de usuarios observaban cómo la humedad y las filtraciones afectaban nuevamente las instalaciones del sistema de transporte más utilizado de la Ciudad de México.

En redes sociales, los capitalinos aprovecharon el momento para lanzar críticas sobre el estado del Metro y exigir mejores condiciones de mantenimiento.

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“De una vez que lluevan ajolotes, vamos a pensar en grande”; “Es para los que no se bañan”; “otra vez México le gana a la IA!!”; “Nuevo sistema de lavado del metro, prototipo en línea B”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en publicaciones relacionadas con el video viral.

Aunque muchas personas reaccionaron con humor y memes, otros usuarios señalaron que este tipo de situaciones representan un riesgo para miles de pasajeros que diariamente utilizan el Metro para trasladarse por la ciudad.

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Las filtraciones y problemas derivados de las lluvias se han vuelto recurrentes durante las temporadas de tormentas en la capital, especialmente en estaciones donde la infraestructura presenta desgaste por humedad y falta de mantenimiento.

La Línea B ha sido una de las más señaladas por usuarios en distintas ocasiones debido a retrasos, inundaciones y fallas derivadas de las condiciones climáticas.

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