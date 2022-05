El ácido comentario de Víctor Trujillo para cuestionar reunión de AMLO con Raúl Castro: “Nunca podrá ser Cuba”

El comunicador se burló del presidente mexicano en redes sociales (Foto: Cuartoscuro//Presidencia de Cuba)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una gira por países de Centroamérica y el Caribe, entre los que incluyó Cuba, territorio señalado como una dictadura sostenida por Miguel Díaz-Canel, íntimo amigo del mandatario mexicano.

Durante su visita a La Isla, el tabasqueño también se reunió con el ex presidente Raúl Castro, hermano de Fidel Castro. Sobre el encuentro casi no otorgó detalles, pero sí aprovechó su “mañanera” para mencionar y confirmar este encuentro.

“Le hice una visita al comandante Raúl Castro, estuvimos platicando, él ya está retirado, pero él ya es parte de la historia”, declaró López Obrador.

Fue la cuenta de Twitter de la Presidencia de Cuba la encargada de difundir una fotografía en la cual se observa al presidente de México y al ex general sentados, frente a frente, muy sonrientes en el jardín de algún domicilio en La Habana.

(Foto: Twitter)

La situación e imagen fueron rescatadas por el comunicador y férreo crítico de la Cuarta Transformación (4T), Víctor Trujillo, quien inventó un ácido diálogo para criticar a AMLO y su presunta idea de querer instalar un gobierno como el cubano.

“Repite, repite, niega, niega, acusa, acusa, centraliza y acapara, destruye, deprime y luego repite la misma dosis y niégalo todo. -¿Así duraremos 60 años en el poder? -No, ustedes se van en el 24. -Ezdeque ¿por qué? -Pues porque México 2022 nunca podrá ser la Cuba del 59″, escribió el creador del personaje Brozo.

Esta visita diplomática no sólo causó polémica por esta reunión. También se dio por la firma de un acuerdo de cooperación bilateral en materia de salud con el objetivo de combatir emergencias sanitarias. Lo anterior pese a la polémica generada en 2020 por la contratación de médicos cubanos por parte de México para combatir la pandemia del coronavirus, en los que se destinaron más de 250 millones de pesos.

Dicho acuerdo expresa la voluntad de fortalecer los lazos históricos entre el régimen cubano y el gobierno de México, así como intensificar las actividades bilaterales, promover la cooperación frente a los estragos derivados de la actual pandemia por COVID-19 y colaborar en la atención de crisis sanitarias y epidemias.

Otro acuerdo al cual se llegó tras este encuentro se dio a conocer ya en territorio nacional, donde el tabasqueño anunció que será la vacuna Abdala, desarrollada por Cuba, la que será utilizada para inmunizar a menores de dos años en adelante, al menos en una primera etapa.

México y Cuba firmaron un acuerdo en materia de salud

“Vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado (...) básicamente para COVID-19 en niños de dos años en adelante en una primera etapa”, resaltó el mandatario federal.

En cuanto se supieron estas decisiones, colegios, asociaciones y federaciones de médicos manifestaron su desaprobación “y enérgica protesta” por la contratación médicos cubanos debido la supuesta carencia de personal de la salud que tiene México.

A través de un comunicado, los médicos mexicanos consideraron la acción como una “falta grave”, pues señalaron que hay profesionales de la salud en el país con capacidad avalada por las universidades, “formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia” de la población que se encuentran desempleados o trabajadores con salarios “muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”.

Les resultó “un agravio” el anunció del mandatario federal, ya que, aseguraron, los médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas”.

SEGUIR LEYENDO