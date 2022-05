El sarcástico comentario con el que Víctor Trujillo criticó a AMLO por su postura en la Cumbre de las Américas

Víctor Trujillo lanzó un puntual comentario sobre las recientes decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador (Fotos: Facebook/El Radiador // Cuartoscuro)

Una lluvia de críticas y juicios se han desbordado sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de anunciar que no asistirá presencialmente a la Cumbre de las Américas, evento internacional que se llevará a cabo el próximo mes de junio en la ciudad de Los Ángeles, California y cuya finalidad es la de dialogar los retos políticos y sociales que el hemisferio enfrenta.

Aunque mucho se ha especulado sobre los supuestos verdaderos motivos por los que el líder del Ejecutivo no asistirá, el único argumento que el mandatario tabasqueño ha sostenido es que su decisión deriva de la exclusión de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas.

Por ello, la postura de Andrés Manuel López Obrador ha sido foco de múltiples señalamientos por miembros de la oposición, quienes lo acusan de defender regímenes autoritarios como el de dichos países e incluso, querer instaurar uno similar en México. Al respecto, Víctor Trujillo -ferviente crítico del presidente y su gobierno- utilizó sus redes sociales para emitir una sarcástica crítica con su tan característica personalidad.

Con un evidente sarcasmo, el comunicador Víctor Trujillo criticó las decisiones de AMLO (Foto: Twitter / @V_TrujilloM)

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el comunicador se burló implícitamente de Andrés Manuel López Obrador, quien en los últimos días ha sido acusado de defender las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, al grado de insistirle al presidente de Estados Unidos, Joe Biden y a su gobierno, que no excluya a dichas naciones de la Cumbre de las Américas.

Por su parte, Víctor Trujillo aprovechó la ocasión para expresar su perspectiva respecto a la decisión del mandatario tabasqueño, no obstante, esta no es la primera vez que el creador de Brozo arremete en contra del presidente de México pues hace apenas unos días, también publicó un ácido comentario con el que cuestionó la reunión que Andrés Manuel López Obrador sostuvo con el ex general Raúl Castro en Cuba.

AMLO realizó una gira de trabajo por Centroamérica (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

A inicios del mes de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emprendió una gira de trabajo por Centroamérica y el Caribe, en donde a lo largo de cuatro días visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, y Cuba, siendo su visita a éste último país una de las más polémicas por la posición política en la que por años ha permanecido.

Durante su estancia en la isla caribeña, el mandatario se reunió con el dictador cubano Díaz - Canel, no obstante, no fue el único encuentro que sostuvo pues al regresar a México, durante una de sus tradicionales conferencias mañaneras, Andrés Manuel López Obrador confirmó haber visitado al ex general Raúl Castro, hermano del revolucionario Fidel Castro.

Fue la cuenta de Twitter de la Presidencia de Cuba la encargada de difundir una fotografía en la cual se observa al presidente de México y al ex general sentados, frente a frente, muy sonrientes en el jardín de algún domicilio en La Habana.

Víctor Trujillo retomó la foto de Andrés Manuel López Obrador con Raúl Castro para emitir un ácido comentario (Foto: Twitter)

La situación e imagen fueron rescatadas por el comunicador y férreo crítico de la Cuarta Transformación (4T), Víctor Trujillo, quien inventó un ácido diálogo para criticar a Andrés Manuel López Obrador y su presunta idea de querer instalar un gobierno como el cubano.

“Repite, repite, niega, niega, acusa, acusa, centraliza y acapara, destruye, deprime y luego repite la misma dosis y niégalo todo. -¿Así duraremos 60 años en el poder? -No, ustedes se van en el 24. -Ezdeque ¿por qué? -Pues porque México 2022 nunca podrá ser la Cuba del 59″, escribió el creador del personaje Brozo.

La relación que el presidente de México ha tratado de mantener con Cuba ha causado gran polémica a lo largo de su mandato; desde los acuerdos realizados para que médicos cubanos trabajen en territorio mexicano, hasta el supuesto respaldo que ha otorgado al gobierno de la isla caribeña han causado gran molestia entre la ciudadanía pero sobre todo en todos los miembros de la oposición, quienes han advertido en repetidas ocasiones los supuestos implícitos deseos de el mandatario tabasqueño por instaurar una dictadura en el país.

