“¿Qué pesa más, el cemento o los libros?”: la lección de un albañil a su hija que quiere ser TikToker

Albañil le da una lección a su hija que quiere dejar la escuela para hacer influencer (VIDEO)

Sin duda, las redes sociales se han convertido en la fuente de ingresos de muchas personas alrededor del mundo; incluso, algunos percibiendo ganancias superiores a la de profesionistas.

Esto ha provocado que jóvenes ya prefieran convertirse en figuras públicas en Instragram, Youtube y TikTok, que obtener un título universitario. Tal es el caso de “Estrella”, una niña del estado de Sinaloa que expresó a su familia su deseo de dejar la escuela para seguir su sueño de “influencer”.

Sin embargo, su padre, que es albañil, desaprobó su plan de vida y para hacerla recapacitar decidió darle una peculiar lección a través de lo que más le gusta: las redes sociales.

Y es que llevó a su hija a la obra negra donde él trabaja para grabar un TikTok que se ha viralizado en las últimas horas, el cual tuvo el objetivo de mostrarle “el futuro” tan difícil que les espera a quienes no han podido asistir al colegio o a quienes decidieron abandonar la escuela por cuenta propia.

(Captura de pantalla: TikTok/Luisitotime2.0)

“Me la traje (a Estrella) porque se había ido de pinta con su novio, que porque quería hacer TikToks. Aquí me la traje a la obra para que vea que no es fácil ganarse el dinero, el dinero cuesta sudor”, comenzó diciendo el señor en el videoclip de la famosa plataforma china.

Luego, el albañil le preguntó a su hija, quien portaba el uniforme del colegio, sobre lo que piensa de ir a estudiar, a lo que Estrella respondió con un contundente: “Pues no sirve para nada. Podría ganar más siendo influencer que estudiando y tener una profesión”.

Ante el comentario, el hombre la puso a prueba y le hizo levantar —con una mano— su mochila, lo que sin dificultad pudo hacer la menor de edad. Después, le pidió que levantara un costal de cemento, pero como era de esperar no pudo ante la pesada bolsa.

“¿Sabes porque no la vas a poder levantar? porque no estás hecha para estas cosas. Te criaste de una forma delicada, en el aire acondicionado y todo. El mundo real es duro, Estrella. En el mundo real te tienes que ganar el dinero con el sudor de la frente. Es eso o andar pidiendo limosna [...] ¿Qué pesa más el cemento los libros?”

(Captura de pantalla: TikTok/Luisitotime2.0)

Mientras Estrella lo escuchó con la cabeza agachada, su padre continúo explicándole que el trabajo que él y sus compañeros realizan es honrado y necesario para sociedad, pero también duro que y no cualquiera puede hacer.

Al tiempo que grabó a otro albañil que cargó cubetas para preparar la mezcla le compartió la situación y le contó lo mucho que se ha esforzado para poder pagar sus estudios y que tenga una vida más “lujosa”, algo que al parecer la adolescente no ha sabido valorar.

“Sí (que estudie) porque está cabrón”, comentó el otro trabajador, quien aseguró que también su hijo no quería estudiar la preparatoria, pero al ver lo difícil del mundo laboral sin una carrera, reflexionó y volvió a las aulas.

Lo curioso es que hasta el momento, el video cuenta con casi ocho millones de reproducciones, más de 500 mil “likes” y cerca de 18 mil comentario, entre los que destacan:

“El problema no es ser influencer, si no que quiera dejar la escuela”, “La escuela te da lo que los millonarios no tienen: educación”, “Ojalá haya más padres como él”, “Puro boomer tiene esa mentalidad, la escuela es perdida de tiempo”, se lee entre las reacciones.





