“Mírese en el espejo”: Epigmenio Ibarra explotó contra Calderón tras compartir mensaje de directora de la DEA

El cineasta volvió a lanzarse contra Felipe Calderón (Fotos: Cuartoscuro // Twitter/@epigmenioibarra)

El polémico cineasta Epigmenio Ibarra volvió a dirigir un mensaje en sus redes sociales al expresidente Felipe Calderón Hinojosa tras compartir un fragmento del discurso pronunciado por la directora de la DEA Anne Milgram en contra de la alianza entre mandatarios y grupos del narcotráfico.

En dicho fragmento, la directora mandó un mensaje en contra de los políticos que apoyen a los cárteles de la droga e incurran en la corrupción. Esto se dio tras el aviso de la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a Estados Unidos por los delitos de asociación con el narcotráfico y uso de armas.

Por lo que aprovechó en conferencia de prensa mandar una advertencia en contra de mandatarios que se asocien con grupos delictivos, declarando que el caso debía mandar un mensaje a los líderes extranjeros que abusen de su poder.

“Cualquier líder extranjero que abusa corruptamente de su poder para apoyar a los cárteles de la droga. Si toma dinero de drogas para su elección. si acepta sobornos de cárteles de la droga (...) SI permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los cárteles... Entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerle responsable de sus crímenes”

Y sentenció que “si creen que pueden esconderse detrás del poder de su posición, están equivocados”. Y a pesar de que el expresidente mexicano no aclaró si el mensaje estaba dedicado a alguien en particular, la reacción de los internautas no se hicieron esperar.

(Foto: @epigmenioibarra)

Ya que diferentes usuarios de Twitter comentaron la publicación tachándolo de hipócrita ante los señalamientos de periodistas mexicanos que lo han relacionado con el Cártel de Sinaloa, así como por su cercanía con exfuncionarios acusados de asociación delictuosa como su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

“¡Es una excelente noticia! Ahora si vas a ir a prisión!”; “O sea, ¿te lo estás diciendo a ti verdad?”; “Atentamente el que tenía a García Luna como funcionario federal”, fueron algunos de los señalamientos.

Pero ante esto, el dueño de Argos Comunicación también se unió a las críticas en su contra y señaló que debía mirarse al espejo, ya que el era “amigo” de Genaro García Luna, quien aseguró estar coludido con el Cártel de Sinaloa.

“Oiga @FelipeCalderon antes de subir un video como este mírese en el espejo. Fue ud. quien tenía por amigo y confidente a Genaro García Luna. Fue ud. quien le entregó la conducción de su guerra a este hombre coludido con el cártel de Sinaloa. Es a ud. a quien le viene el saco”

Felipe Calderón y Genaro García Luna han sido señalados por tener nexos con el narcotráfico (Fotoarte: Jovani Pérez Silva

Y esta no es la primera vez que el cineasta arremete en contra del expresidente, ya que cuando Calderón ha criticado por el tema de la seguridad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Ibarra, uno de los principales defensores de la Cuarta Transformación (4T), ha lanzado mordaces comentarios en contra de Calderón.

Por otro lado, García Luna enfrenta un juicio en Estados Unidos por su presunta alianza con el Cártel de Sinaloa en el sexenio de Felipe Calderón al ser su Secretario de Seguridad. Fue detenido el 9 de diciembre del 2019 y desde entonces ha interpuesto amparos para conseguir su libertad y lograr que descongelen sus cuentas.

Recientemente le fue negado un amparo con el que pidió ser retirado de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

A su vez, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson aseguró en entrevista con la revista Proceso en mayo del 2020 que el gobierno de Calderón sí tenía conocimiento de los nexos de García Luna con el Cártel, lo que negó el presidente a través de un comunicado que compartió en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: