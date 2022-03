Epigmenio Ibarra señaló a Calderón por la masacre en Zinapécuaro: “Impuso el infierno de la guerra”

Fotos: Cuartoscuro // Twitter/@epigmenioibarra

El productor de televisión Epigmenio Ibarra culpó a Felipe Calderón, Genaro García Luna y a la estrategia de seguridad conocida como “La guerra contra el narco” de ser el artífice de la inseguridad que azota al país y que generó la masacre en Zinapécuaro, Michoacán.

A través de cinco mensajes en su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación cuestionó que, tras los constantes enfrentamientos entre organizaciones criminales en diferentes entidades federativas, se solicite a la actual administración federal que se den “soluciones rápidas y violentas”.

Puesto que para él, todo acto de violencia que se perpetra al interior de los 32 estados del país es una consecuencia directa de la “violencia demencional” que se heredó durante el último sexenio del Partido Acción Nacional al frente del Ejecutivo Federal.

“Ante la nueva masacre en Michoacán vuelven alzarse esas voces, que histéricas, claman por soluciones rápidas y violentas. No se dan cuenta de que la ‘mano dura’, el método ‘rápido y furioso’ de Calderón y García Luna es lo que nos impuso esa violencia demencial que heredamos”, redactó este lunes 28 de marzo.

El también periodista cuestionó el inicio de la "guerra contra el narco" (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Continuando con su disertación, el también periodista cuestionó qué fue lo que ganó Calderón Hinojosa al iniciar dicha estrategia de seguridad, puesto que a más de una década de su inicio sigue generando violencia en muchos puntos geográficos, especialmente en Michoacán que fue donde arrancaron los primeros operativos en 2006.

Asimismo, sentenció que el expresidente mexicano nunca puso en duda la capacidad de los grupos criminales adscritos al narcotráfico, puesto que, pese a la ofensiva de las Fuerzas Armadas, siempre han conseguido vencer porque “siempre les han sobrado armas y dólares”.

“Nunca se detuvo a Felipe Calderón a pesar de la capacidad logística del narco al que siempre han sobrado armas y dólares. Menos todavía en su capacidad, debido a su amplia base social resultado de la ley de plata o plomo, de reposición de bajas. Podía matarles 10; surgían 20″

Felipe Calderón y Genaro García Luna (Fotoarte: Jovani Pérez Silva)

Además, apuntó a que supuestamente el exmandatario se disfrazó de general para poder poner al frente de su estrategia “a un hombre que estaba al servicio del narco: Genaro García Luna”, al cual acusó de dictar órdenes de exterminio; sin embargo, señaló que el exfuncionario, desde sus oficinas blindadas, lanzaba arengas histéricas.

“¿Qué logró? Imponernos el infierno de la guerra”

Finalmente, sentenció que tanto Felipe Calderón y Genaro García Luna “con sus órdenes de exterminio” que dictaban a las fuerzas federales del Estado, hicieron que supuestamente se creara una fuerza criminal, misma a la que acusó de ser la que más violaciones a los derechos humanos perpetró.

No obstante, ahí no terminó con sus acusaciones, puesto que aseveró que el exmandatario Enrique Peña Nieto continuó los pasos marcados por el sexenio anterior, con lo cual la violencia en el país no se erradicó debido a que, desde su perspectiva, se actuó con supuestos “criminales uniformados (que) combatían a criminales narcos”.

Epigmenio Ibarra comparó las estrategias de seguridad de los gobernantes de México (Fotos: Cuartoscuro)

Las palabras de Ibarra se dieron tras darse a conocer la masacre en Zinapécuaro, Michoacán, ya suman 20 personas ejecutadas, por lo que se perfila a ser como una de las peores masacres en lo que va del año.

De acuerdo a las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, varios hombres armados con rifles de asalto irrumpieron en un supuesto palenque clandestino para disparar contra los asistentes, entre quienes probablemente se encontrarían miembros de un grupo delictivo rival.

Ante tal acto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que la masacre derivó de un enfrentamiento entre dos grupos rivales posiblemente criminales, sin detallar la identidad de éstos.

