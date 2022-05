Celaya no ha identificado a las 10 víctimas en ataque en dos bares; gobernador había prometido paz

Ataques armados han sido la constante en Celaya. FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM

Luego de los ataques armados en dos bares de Celaya, Guanajuato, en los que perdieron la vida siete mujeres y tres hombres, autoridades del municipio señalaron que aún no se ha logrado identificar a las víctimas ni tampoco se ha logrado la detención de ninguna persona involucrada en la agresión.

También se estableció que además de las 10 víctimas mortales, otros dos hombres resultaron lesionados, quienes se encuentran en centros hospitalarios. Este martes por la mañana, algunos medios reportaron que el número de fallecidos ascendió a 11, sin embargo, ninguna autoridad aclaró este dato.

La Fiscalía General del estado confirmó que la noche del lunes, un grupo armado inició un ataque coordinado en contra de dos establecimientos ubicados en la calle Azalea en la colonia Valle Hermoso, donde dejaron algunas cartulinas con mensajes dirigidos a un grupo rival.

Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional se desplegó un operativo en el municipio de Celaya con el objetivo de atrapar a los agresores, sin embargo, hasta ahora no se ha reportado ninguna detención.

Guanajuato vive una crisis de inseguridad debido a la confrontación de grupos delictivos. FOTO: REUTERS/Juan Moreno NO RESALES. NO ARCHIVES

Las autoridades ministeriales iniciaron operativos en el bar “Gala” y se determinó que tenía su documentación en regla. Apuntaron que la investigación quedará a cargo de la Fiscalía estatal, la cual no ha presentado más información hasta hoy.

Desde hace algunos años, Guanajuato enfrenta una crisis de inseguridad debido a la confrontación entre grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima, lo cual ha provocado que los homicidios múltiples, como el suscitado este lunes por la noche, sean parte de la realidad cotidiana entre los habitantes del estado.

Solo en los primeros cinco meses de 2022, en Guanajuato se han registrado 993 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cifra que parace seguir aumentando pese a la fuerte presencia de fuerzas de seguridad.

Gobernador prometió recobrar la paz en Celaya

3er Informe de Diego Sinhue Rodríguez (Foto: Captura de pantalla/Twitter@diegosinhue)

El gobernador Diego Sinhue rodríguez Vallejo visitó la ciudad de Celaya a inicios de mayo de 2022 para destacar que la indicencia de los delitos de alto impacto presentaba una reducción considerable, y sostuvo que para el final de su mandato (2024), este municipio habrá recuperado la paz social.

“Desde ahora les digo, no están solos, cuentan con el apoyo y la participación del Gobierno del Estado. Son 200 acciones a ejecutarse a través de cinco nodos, para lograr que la población pueda disfrutar de un Celaya en paz, un Celaya en grande, un Celaya con futuro y un Celaya saludable”, sostuvo Rodríguez Vallejo apenas el 2 de mayo.

Sin embargo, el gobernador reconoció que una de las instituciones más golpeadas por el crimen organizado han sido las policías municipales, por lo que destacó la necesidad de seguir inviertiendo en su fotalecimiento y pofesionalización.

En este sentido, el panista se quejó que en algunos municipios del estado, los alcaldes se han mostrado renuentes para aplicar los programas de fortalecimiento de sus policías locales.

“No entienden lo importante que es tener una seguridad pública en sus municipios; si no hay seguridad pública, si no hay paz, no puede haber desarrollo, entonces necesitan invertirle más a sus policías”, lamentó el gobernador.

Al momento de registrarse el ataque múltiple en Celaya, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se encontraba en el Tianguis Turístico de Acapulco 2022, sin que hasta el momento se haya pronunciado sobre este multihomicidio.

