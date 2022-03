CJNG se lanzó en contra de la Fiscalía de Guanajuato en nuevo video: “El estado es del Mencho”

El Grupo Elite del CJNG aseguró que su organización es una "empresa formal" (Video: Twitter/@LPueblo2)

El Grupo Elite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se deslindó del secuestro de 8 mineros en Irapuato, Guanajuato, pues la organización criminal aseguró que los trabajadores no fueron privados de su libertad y tampoco se pidió dinero a cambio de su liberación, contrario a las declaraciones oficiales.

Asimismo, la célula del CJNG amenazó a las autoridades estatales por los señalamientos que han realizado en su contra, pues aseguraron que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) ataca y fabrica delitos en contra de civiles inocentes.

Mediante un video en el cual se puede ver a decenas de sujetos fuertemente armados con equipo táctico de pies a cabeza, algunos con camuflaje tipo francotirador militar, un hombre dio a conocer el mensaje hablado tras la cámara, en el cual aseguró que el CJNG es una “empresa formal” y no se dedica a extorsionar ni a secuestrar.

“Este comunicado es para toda la gente de Guanajuato y de gobierno, lo hacemos con el fin de que toda la gente del estado de Guanajuato se dé cuenta de cómo les miente el gobierno a todo momento. Nosotros, el CJNG nos deslindamos de esos actos, ya que la empresa no se dedica al secuestro ni a la extorsión, nuestra empresa se dedica única y exclusivamente al narcotráfico”, se escuchó en el video publicado en redes sociales.

El Grupo Elite negó que el CJNG se dedique a extorsionar y secuestrar (Foto: Captura de pantalla)

La FGE dio a conocer el pasado 21 de febrero que había liberado a ocho mineros que habían sido secuestrados días antes por un comando fuertemente armado en la comunidad de Santa Fe, en el municipio de Irapuato, Guanajuato; los elementos de seguridad estatales aseguraron que un grupo criminal pedía dinero por su rescate.

Posteriormente, los mineros declararon ante el Ministerio Público Estatal que se les privó de su libertad para obligarlos a vender droga en su comunidad y que posteriormente se les dejó en libertad en un domicilio de Irapuato, lugar en el cual fueron ubicados por personal de la fiscalía.

“Ya saben que todo el estado de Guanajuato tiene dueño y es del señor ‘Mencho’. Que les quede claro que a los mineros no los secuestramos, pu**s; esto no fue como ustedes lo dicen. Ustedes no los rescataron, ellos llegaron por su propio pie a sus hogares y nunca se les pidió dinero, y tampoco fue secuestro”, concluyó.

La célula del CJNG negó la versión oficial y aseguró que las autoridades emitieron la información como parte de una estrategia “para cubrir las actividades en las que están involucrados, o para hacerle creer al pueblo que trabajan; sigan con sus mamad** put** y les vamos a partir su madre, al rato no anden de llorones pidiendo tregua, que nada más sienten los ver**zos y se acul*n”, se escuchó en el video.

El Grupo Elite aseguró que el estado le pertenece a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" (Fotoarte: Jovani Silva)

Asimismo, el hombre que habló en el video amenazó al personal de la fiscalía, pues aseguró que matarán a sus elementos si ejercen acciones en contra de su organización:

“Se les avisa, pu**s corrientes, que les vamos a empezar a partir su madre pa’que se macicen; por cada casa que nos revienten o por cada elemento que nos toquen de nuestra empresa, les vamos a matar a uno de ustedes, pu**s, ya sean fespes (sic) o ministeriales, por corrientes”, declaró.

El sujeto sostuvo que el CJNG es una empresa que sólo se dedica al narcotráfico, por lo que buscan eliminar a quienes realicen delitos específicos en la entidad:

“Les limpiamos la plaza de estos pin**s muchosos extorsionadores y secuestradores, y ahora ustedes la quieren, pero aquí se van a detener porque nosotros sí peleamos y somos una empresa formal y poderosa, pu**s”, se escuchó en el video.

