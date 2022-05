“Lo único que pienso es en cuánto sufrió”: por la muerte de su perro, joven acusó de negligencia a línea de autobuses en Veracruz

La usuario de Facebook Carolina Mh señaló que, debido a la falta de aire acondicionado en el autobús, su perro perdió la vida (Foto: Facebook/CarolinnaMh)

Entre lágrimas, una joven de Veracruz acusó a una línea de autobuses de supuesta negligencia por la muerte de su perro -el cual llevaba más de seis años con ella- debido a la falta de aire acondicionado en la unidade de transporte.

La usuaria de Facebook, identificada como Carolina Mh, compartió un video en el que lamentó la muerte de su mascota con quien viajó desde Poza Rica, Veracruz, a la Ciudad de México el pasado 20 de mayo.

Según su testimonio, Carolina se trasladó con su perrito a la capital del país a través de la línea de autobuses Futura en un viaje de poco más de 3 horas y una distancia de 270 kilómetros aproximadamente.

Por ello, optó por colocar a su mascota en una caja transportadora en la parte de abajo de la unidad. Sin embargo, Carolina aseguró que el autobús no contaba con el suficiente aire acondicionado para aclimatar la parte inferior, donde viajaba su perro.

El viaje realizado fue desde Poza Rica a la CDMX, en un trayecto de 270 kilómetros, equivalente a tres horas y media aproximadamente (Foto Twitter@alberto29164963)

“Es un dolor muy grande para mí porque tengo seis años con mi perro, pero se me hace súper injusto porque justamente íbamos viajando, llevábamos poco de camino y un señor se paró a decirle al chofer que prendiera el aire acondicionado (...) Yo sentía que el camión estaba muy caliente y por consiguiente no le iba llegar el aire a mi perro”

Sin atender la petición del pasajero, la joven se paró de su asiento para solicitarle al conductor que activara el clima, pues su mascota se encontraba en la parte inferior del autobús y temía que no le llegara el aire. No obstante, cuando Carolina arribó a la CDMX se percató de que su perro ya estaba muerto.

Otros pasajeros auxiliaron a la joven e intentaron reanimar a su mascota, pero tras varios intentos desistieron. “Nosotros no tenemos la culpa”, le respondió el chofer del autobús, aludiendo que existe una falta de mantenimiento a las unidades del transporte.

“No es la primera vez que viajo. Siempre cargo con mi perro”, relataba Carolina entrecortada mientras realizaba una transmisión en vivo a través de Facebook con el fin de dar a conocer su situación.

De acuerdo con la línea de autobuses, las mascotas cuentan con un espacio seguro y con ventilación para sus viajes (Foto: facebook/autobusesfuturaoficial)

Una vez en la CDMX, la joven acudió con el encargado de Futura para que la instruyeran sobre qué hacer en este tipo de casos, pues en ningún momento la línea le indicó que no podía viajar con su mascota debido a la falta de servicios y mantenimiento.

“Yo lo único que pienso es en cuánto sufrió mi perro estando allá abajo. ¿Qué es lo que tuvo que soportar para que le llegara el aire? Y me duele tanto porque son seis años con mi perro “, lamentó Carolina, quien acusó de negligencia a la línea por lo sucedido. “Si no tienen un buen servicio, no es posible que permitan viajar a los animales”, concluyó Carolina.

Al respecto, la línea de autobuses no se ha pronunciado al respecto. De acuerdo con su protocolo de viaje, las mascotas tienen espacios asignados que son “seguros y cuentan con la ventilación necesaria” para transportarlos sin inconvenientes, se lee en su portal web.

Los únicos requisitos son: debe ser un animal doméstico; el tiempo del viaje no debe exceder las 8 horas; la mascota viajará en el maletero de la unidad (con excepción de los animales guía o de soporte emocional) y el número máximo de mascotas por cada autobús es de dos. Sin embargo, la responsabilidad es del dueño de la mascota, detallan.

SEGUIR LEYENDO: