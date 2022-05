“Desesperados por su inminente derrota”: Mario Delgado condenó campaña sucia ante elecciones 2022

Mario Delgado condenó la “campaña sucia y de terror” que han llevado a cabo el PAN) y PRI en el estado de Durango (EFE/Carlos Ramírez)

El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, condenó la “campaña sucia y de terror” que han llevado a cabo los partidos de Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Durango ante las elecciones de 2022.

Durante su visita en el estado, el líder morenista aseguró que la “campaña de terror” y de noticias falsas que comenzó el PRIAN en contra de la candidata de Regeneración Nacional al gobierno de la entidad, Marina Vitela, es la respuesta ante la “desaparición por su inminente derrota”.

“Condenamos esta campaña de terror que quieren infundir en la población, de tratar de desprestigiar a todos nuestros candidatos y candidatas. Estos ataques cobardes, ataques en contra de Marina y su familia son lamentables. Pero no está sola, cuenta con todo el apoyo y el respaldo de Movimiento Regeneración Nacional, porque sabemos lo que está peleando, sabemos lo que está en disputa en Durango: la continuidad de la corrupción contra la llegada de un gobierno honesto”, declaró.

Delgado Carrillo destacó que Marina Vitela es una mujer honesta, forjada en la lucha (Foto: Twitter/mario_delgado)

En este contexto, Delgado Carrillo destacó que Marina Vitela es una mujer honesta, forjada en la lucha. “Una mujer que no se deja de nadie y que va a defender a todos los duranguenses -como si fueran parte de su familia- de los gobiernos corruptos, para que la gente de Durango ya no viva amenazada y pueda vivir en libertad”, agregó.

Asimismo, el líder morenista señaló que el proceso electoral del próximo 5 de junio dejó en evidencia que los adversarios de la llamada Cuarta Transformación (4T) “no tienen escrúpulos y no tienen límites”.

Ejemplo de lo anterior, continuó, son los audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que en días recientes se hicieron públicos, en donde solicita millones de dólares para que consultores extranjeros orquestaran la “guerra sucia” en contra del partido guinda.

Mario Delgado pidió a los ciudadanos de Durango cuidar su credencial de elector (EFE/ Francisco Guasco)

“Lo que intentan es difundir terror, infundir miedo. Por eso le decimos a la gente que no tenga miedo; que ya viene pronto esta fiesta democrática en Durango, que se va a liberar Durango después de tantos años. Y le pedimos a las autoridades que haya una acción contundente en contra de estos actos de intimidación. Afortunadamente la gente ya no se la cree, su estrategia está muy desgastada y ya no funciona”, advirtió.

Finalmente, Mario Delgado pidió a los ciudadanos de Durango cuidar su credencial de elector para que el 5 de junio “decidan libremente por el cambio verdaderamente, por hacer historia”.

PAN aseguró que la gubernatura de Durango “ya está ganada”

Marko Cortés aseguró que la campaña en Durango “ya está ganada” (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Al igual que Mario Delgado, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, aseguró que la campaña en Durango “ya está ganada”, no obstante, para que no se roben su “triunfo”, declaró que vigilarán las casillas durante los comicios electorales.

“Lo que estamos ganando a la buena, no nos lo van a quitar a la mala, vamos a defender el voto de las y los duranguenses, vamos a cuidar todas las casillas y, además, vamos a cuidar todas las zonas y regiones”

Según el panista y “de acuerdo con las últimas encuestas”, el PAN ya consolidó la próxima gubernatura y la alcaldía del estado, pues explicó, se debe a que sus campañas fueron incluyentes, de propuestas y cercanas a la gente.

En este sentido, detalló que el día de la elección la estructura electoral de la coalición Va por Durango cuidará el 100% de las casillas para “blindar el triunfo de los duranguenses”.

