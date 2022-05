Cómo resuelve el extiburón Arturo Elías Ayub sus problemas en las empresas: “me rodeo de gente más fregona que yo”

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más reconocidos del país.

Arturo Elías Ayub es una de las personas más conocidas en el mundo de los negocios en México. El empresario además de ser reconocido por haber aparecido por varios años en el reality show Shark Tank, como panelista al lado de otras figuras de las finanzas del país, como Carlos Bremer, Rodrigo Herrera Aspra o Patricia Armendáriz, también es yerno del empresario más rico de México y de América Latina: Carlos Slim Helú.

Y es que el Elías Ayub está casado con la hija del magnate, Johanna Slim Domit, desde hace más de 25 años, algo que ha hecho que sea muy cercano a Carlos Slim. Es por esto que el magnate, que es dueño de grandes empresas como América Móvil o Grupo Carso y posee una fortuna estimada por Forbes de USD 81 mil 200 millones, ha depositado su confianza en Elías Ayub, pues le ha delegado el poder en varías empresas.

Elías Ayub ha declarado en diferentes ocasiones que los negocios los trae en la sangre, pues sus padres eran empresarios, y desde muy pequeño, acostumbraba acompañar a su papá a la fábrica de uniformes textiles en el Centro Histórico de la Ciudad de México de la que era dueño, en donde veía cómo era administrar un negocio.

También ha contado en diversas ocasiones que, cuando contaba únicamente con siete años de edad, acompañaba a sus padres a comprar productos de papelería al mayoreo, que posteriormente revendía en el colegio.

Elías Ayub es yerno del empresario Carlos Slim, que es la persona más rica de México y Latinoamérica. Foto: Facebook/Carlos Slim

Otro de los datos interesantes del empresario es que ha dicho que era un mal estudiante, algo de lo que se ha arrepentido.

En una entrevista hecha por la periodista Elisa Alaníz, a Arturo, ella le cuestiona sobe cómo enfrenta y resuelve las cosas en torno a su trabajo. “Gracias a Dios, yo creo que el promedio de bateo es muy bueno, o sea, todos la regamos, todos tenemos errores, el que te diga que no es un mentiroso, pero el promedio de bateo ha sido muy muy bueno, y fíjate que lo que hago es escuchar lo más que puedo, y tener la humildad de reconocer que mucha gente que trabaja para ti sabe mucho más que tú de ciertos temas, luego el que es jefe cree que tiene que tomar la decisión él solito, y eso es, creo, para mi gusto, un gran error, porque si tú no te rodeas de gente que sabe más que tú, por lo menos en ciertos temas específicos, es o porque eres medio güey, o porque eres muy soberbio y no quieres a nadie mejor que tú”, menciona el empresario.

Dice que lo que él trata de hacer en los casos en los que se siente en problemas en alguna de las empresas de las que está a cargo, es, al contrario, rodearse de “pura gente más fregona que yo, y la escucho, y no solo a uno sino trato de escuchar varias opiniones y luego trato de conectar los puntos, después de escuchar y luego balanceo: a ver, estoy escuchando a este que sabe mucho de esto pero este también está opinando de lo mismo, pero este sabe más, pero este tiene más razón en esto, entonces vas haciendo una sopa de letras en la que conectas los puntos de todo lo que escuchas, y al final, y eso sí es la chamba del jefe, tienes que tomar la decisión, que eso sí te toca”.

Menciona que el chiste es tomar la decisión con la mayor certeza y hacerse responsable de ella, “si la regaste es tu bronca, y si le atinaste, también, se vale, pero el chiste creo que es tener esa humildad de saber escuchar a los demás”, concluye el empresario.

