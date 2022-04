Arturo Elías Ayub: de ingresar a la política, el yerno de Carlos Slim buscaría la presidencia

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más populares de México.

Arturo Elías Ayub se ha logrado consolidar como una de las personas del mundo empresarial en México más populares y simpáticas. Y es que Elías Ayub logró esto, gracias a que siempre se muestra amable y con una sonrisa en el rostro.

Además, la imagen que dio durante su participación como panelista, o “tiburón”, en el programa Shark Tank, Elías Ayub logró aumentar su popularidad.

El empresario, quien está casado con Johanna Slim Domit, la hija menor del empresario más rico de México, Carlos Slim Domit, desde hace más de 25 años, ha declarado en diversas ocasiones que desde niño le han gustado los negocios, y que incluso, durante su etapa como estudiante, había ocasiones en las que prefería ir a cerrar algunos tratos que entrar a la escuela, pues ésta no le gustaba.

En fechas recientes, Elías Ayub, quien está al frente de algunas empresas de su suegro Carlos Slim, fue entrevistado por la periodista Elisa Alanís, con quien platicó de diversos temas, entre ellos, de sus padres, a quien dijo, recuerda con mucho amor, pues “eran unos tipazos”.

Elías Ayub es yerno de Carlos Slim. Foto: Facebook/Carlos Slim

Además, tocaron otros temas, por ejemplo, si le gustaría incursionar en el mundo de la política. En la charla, Elisa Elanís pregunta al empresario si tiene pensado volver a Shark Tank, programa del que salió hace apenas unos meses, a lo que Elías Ayub respondió que por el momento no, sin embargo, “soy alguien que nunca digo nunca”.

Tras esto, Eliza le pregunta que si en la política tampoco va a decir nunca, a lo que Arturo responde que “nunca digo nunca”. La periodista vuelve a preguntar que si le gustaría y si lo ha pensado. “Lo he pensado muchas veces, y me han invitado muchas veces”.

Alanís lanza otra pregunta, ahora cuestionando qué le gustaría y cuáles serían sus condiciones. “Me gustaría, si le entrara algún día, sería para ser presidente, digo, no empezaría de Senador”. “Compatir para la presidencia, sí, ¿por qué partido?”, cuestiona de nuevo Alanís en la charla, a los que Elías Ayub dice que no lo está pensando. “Vamos a dejarlo claro, tú me preguntaste ¿Qué te gustaría? Pues ser presidente (...) no sé, pues tan no sé que hasta ahorita no lo he hecho, y he tenido como muchas oportunidades y no lo he hecho”, menciona el empresario.

Posteriormente, la comunicadora cuestiona sobre si tiene algún proyecto personal, a lo que Arturo responde que sí, y que es ayudar a mucha gente con lo que pueda y en lo que pueda. “Estamos haciendo muchisísimas cosas, por medio de la Fundación Telmex, la Fundación Carlos Slim (...) en todo lo que pueda, a ver, desde la fundación, donde puedo, hasta si puedo que mi libro le sirva a algunos chavos, o desde mis redes, o si hay que meter lana, hay que meter, o si hay que entrarle, ir al orfanato a jugar fútbol con los chavos ahí, obviamente, cuando te digo ayudar pienso en grande y pienso en proyectos masivos donde pueda ayudar a la mayor cantidad de gente posible”.

Elías Ayub lleva más de 25 años casado con Johanna Slim, hija menor de Carlos Slim. Foto: Instagram @arturoelias

Explica que tiene una posición privilegiada, en donde Carlos Slim le ha dado una gran responsabilidad, que es manejar la Fundación Telmex, en donde hay mucho dinero de por medio, que se debe gastar en ayudar a los demás. “Aunque pareciera fácil, tiene su chiste usar el dinero para que realmente haga un... que tenga el mayor impacto en cantidad de gente, pero también el mayor impacto en crear un verdadero cambio en las vidas de esa gente, un brinco para que su vida sea mejor, entonces es bien difícil, pareciera fácil, oye tienes la lana, pero encuentra cómo gastarla de la mejor manera posible”, menciona Elías Ayub.

SEGUIR LEYENDO: