“Una calamidad para la libertad de expresión”: Belaunzarán arremetió contra AMLO por ataques a Loret de Mola

Fernando Belaunzarán arremetió contra AMLO en defensa de Loret de Mola (Foto: Cuartoscuro)

El político Fernando Belaunzarán criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionara el nombre del comunicador Carlos Loret de Mola para ejemplificar que actualmente “ya no es tan fácil que un periodista famoso se lance, porque ‘le va como en feria’”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, plataforma en donde el “filósofo de profesión” constantemente expresa su descontento hacia la administración del tabasqueño, su proyecto autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Belaunzarán arremetió ante las palabras del Jefe del Ejecutivo.

“@lopezobrador_ confiesa con desfachatez que intimida periodistas para que no lo cuestionen. ‘Les va como en feria’, dice, y ejemplifica con el escarnio que promueve contra @CarlosLoret, violando la ley. AMLO es una calamidad para la libertad de expresión. Pueden citarme”, escribió el “filósofo de profesión” en redes sociales.

El panista criticó las declaraciones de AMLO (Foto: Twitter)

Las declaraciones de Fernando Belaunzarán se dieron luego de que López Obrador, durante su conferencia matutina del pasado 17 de mayo, hizo un llamado a los medios de comunicación a cuidar la dignidad de las personas, pues fue cuestionado acerca del papel del Gobierno de México al momento en el que se le es filtrada información, como en el caso de Debanhi Escobar, en donde la Fiscalía General del Estado filtró la segunda autopsia que le realizaron al diario El País, situación que fuer reprobada y repudiada por el padre de la joven.

“Independientemente de lo legal, de lo jurídico, es inmoral lo que se hace, de traficar con el dolor de la gente y de sacar provecho noticioso de asuntos que causan mucho dolor en las familias, en los amigos, en la sociedad”, comentó López Obrador.

“No es sacar la nota a cualquier costo y mucho menos manipular. Esto pues tiene que ver con la actitud ética de los medios. En algunos medios de información hay códigos de ética, en otros no y se permite mentir, calumniar, traficar con el dolor ajeno, el sensacionalismo, el amarillismo, la subordinación al poder, al dinero, pues eso ya lo sabemos”, añadió.

Carlos Loret de Mola llamó a AMLO "el tirano más demócrata" (Foto: Twitter/@CarlosLoret)

Aunado a ello, el Jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre si podría habría una regulación en los medios para que este tipo de situaciones no se vuelva a presentar, a lo que López Obrador citó a Miguel Lerdo de Tejada recordando que “decía que la prensa se regula con la prensa”.

“Ya no es tan fácil que un periodista famoso se lance, porque ‘le va como en feria’, o sea, tienen que medirse, tienen que autolimitarse; antes no. Miren lo de Loret, que todos somos Loret, ¿en qué terminó? Ya nadie quiere ser Loret. Pero así hay otros pues, así y así hay otros casos. Antes no, antes calumniaban impunemente, inventaban y no había ningún problema; ahora no”, sentenció el Jefe del Ejecutivo.

Finalmente, AMLO celebró que “la gente está muy despierta, muy consciente, no se dejan manipular”, pues dijo que “hasta en sectores de clase media, muy conservadores, ya empiezan a reflexionar y a hacer un lado el fanatismo, el dogmatismo y a ver las cosas con objetividad”.

Cabe mencionar que en su última columna para el medio el Informador MX, Loret de Mola acusó a AMLO de ser “el tirano más demócrata y el demócrata más tirano” por anunciara su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas si las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua son excluidas del evento internacional que se llevará a cabo el próximo mes en la ciudad de Los Ángeles, California.

