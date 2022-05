Carolina Rocha justificó la contratación de doctores cubanos: “Médicos no quieren ir a zonas remotas”

Carolina Rocha expuso las carencias que hay en zonas remotas (Foto: Gaceook / arolina_rocha_ / Cuartoscuro)

En medio de la polémica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la contratación de más de 500 médicos cubanos que hará su administración, la periodista Carolina Rocha habló de como en sexenios pasados se enfrentó la carencia de profesionistas de la salud en zonas remotas.

“Hace años realicé reportajes sobre la salud en zonas remotas. Habían clínicas de salud sin médicos o con atención una vez por semana. En la sierra de Puebla la solución, gobernaba Calderón, fue enviar ingenieros agrónomos... Como si el pobre fuera ganado”, escribió Carolina Rocha en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, no fue la única declaraciones que lanzó entorno al tema, pues en otra publicación de dicha plataforma afirmó que desde el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) se han contratado médicos de cubanos y venezolanos como parte de abastecer a todos los centros de salud del país.

La periodista dio a conocer como se enfrentaba la escasez de médicos en zonas remotas durante los sexenios pasados (Foto: Twitter)

“Desde hace más de dos décadas los centros de salud operan en su mayoría sin médicos. No es solo la inseguridad, sino que no hay donde dormir (lo hacen en la clínica) comunicaciones… desde EPN han venido médicos de Venezuela y Cuba. Pero hace falta hacer memoria”, sentenció la periodista.

Aunado a ello, en entrevista con Julio Astillero Hernández, Carolina Rocha contó que ha visitado los estados de Guerrero, Chiapas, Puebla y Veracruz en donde se encontró estancias de salud en donde, según sus declaraciones, “la propia gente tenía que pagar sus propios recibos de luz de la clínica, tenían que pagar a las personas que limpian para poder tener en un condición respetable sus clínicas”.

“Esto no es novedad, tampoco lo encontró López Obrador, no hay médicos, es raro que los médicos quieran ir, el día de hoy menos quieren ir por problemas de inseguridad que además son muy validos; las carreteras, Julio, el llegar a estos lugares es complicadísimo; y las condiciones, muchos de los médicos tienen que dormir en la propia clínica o en las casas de los pobladores”, contó la periodista.

López Obrador ha sido duramente criticado desde que anunció que se contrataran 500 médicos cubanos en tierras aztecas (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con la reportera, el problema parte de que tenemos localidades con muy pocos habitantes y, a la par que fue creciendo el Seguro Popular, se les garantizó el acceso a la salud, sin embargo, las clínicas a las que debían de acudir no contaban con un médico que los atendiera.

“Es un acceso fingido, ¿por qué? Porque puede haber clínica, pero no hay médicos; ¿por qué? Porque puede haber médicos, pero no medicamentos. Creo que eso es muy importante recordarlo y luego saber que es un problema de más de 15 años en el que muchos médicos no quieren ir a estas zonas porque no hay señal, no pueden si quiera conectarse o tener comunicación con sus familiares”, aseveró.

Asimismo, indicó que “la mayor parte de los médicos han tomado como un castigo cuando los mandan a estas localidades” debido a las condiciones a las que se enfrentan, sin embargo, aseguró que hay profesionales de la salud que aceptan la zona a donde son envían a laboral puesto que lo hacen por vocación.

Por otra parte, Carolina Rocha hizo un llamado a los comunicadores: “Desde el gobierno de Peña Nieto mandaron traer médicos, no solamente de Cuba, de Venezuela. Entonces yo sí creo que tenemos, los periodistas, mucha responsabilidad de darnos cuenta que antecedentes ante de empezar a despotricar, yo creo que por eso escribí lo que escribí hoy”.

