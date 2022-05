Elecciones 2022: ningún candidato a gobernador en Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas ha publicado su declaración

Seis entidades celebrarán procesos electorales el próximo 5 de junio (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae)

La organización Transparencia Mexicana dio a conocer que ninguno de los candidatos a la gubernatura en los estados de Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas ha presentado su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, mejor conocida como 3 de 3.

Por medio de un comunicado prensa se informó que son 16 los políticos, contendientes a los diferentes ejecutivos locales, que han omitido presentar su declaración, pese a que faltan quince días para que concluyan las campañas electorales y se realice el proceso el primer domingo del séptimo mes.

“Ninguno de las y los candidatos a las gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas han presentado su declaración patrimonial, (de) intereses y fiscal”

En tanto, se señaló que solo once han presentado y publicado su tres de tres, los cuales competirán en las entidades de Aguascalientes, Durango y Quintana Roo.

Solo los candidatos de Aguascalientes, Durango y Quintana Roo han presentado sus declaraciones (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Sin embargo, conviene aclarar que solo en Aguascalientes las cinco candidatas han presentado su declaración desde el mes de abril; mientras que en Durango solo dos de tres la han difundido, quien aún no la ha presentado, pese a los señalamientos por presunto conflicto de interés, es la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marina Vitela. Finalmente, en Quintana Roo también falta un candidato que entregue su declaración.

No obstante, la organización aclaró que el análisis de la información sólo fue por los que lo han presentado la 3 de 3; no obstante, aclararon que aún falta auditar y comparar la veracidad de la información compartida con los datos oficiales.

Por lo que instó a los candidatos faltantes a presentar la declaración, ya que aseguró que al no hacerlo se está limitando a la población a no conocer información fundamental de los candidatos, así como los riesgos que puedan o no existir durante su gobierno, por lo que no contarán con las herramientas necesarias para acudir a las casillas el próximo mes de junio.

“Publicar #3de3 no es solo un acto de transparencia y apertura hacia la ciudadanía, sino una primera oportunidad de prevenir y mitigar conflictos de intereses, así como darle seguimiento a la evolución patrimonial de la o el candidato en caso de que gane el cargo de elección popular”, se pudo leer en el comunicado de Transparencia Mexicana.

Ellos son los gobernadores salientes (Mapa: Infobae México)

Elecciones 2022

Como ya se ha mencionado, el próximo 5 de junio se llevarán a cabo comicios locales en en el territorio nacional, en las cuales se renovarán las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; así como los 39 ayuntamientos en Durango y el Congreso de Quintana Roo.

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), al corte del 28 de enero de 2022, 93 millones 129 mil 48 ciudadanos están inscritos al Registro Federal de Electores, de los cuales 11 millones 708 mil 32 tendrán derecho a emitir su voto en los seis estados donde se realizarán las jornadas de elección popular.

A pesar de las disputas por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de este año tras recibir sólo 19 mil 736 millones de pesos, el INE aseguró que sí se podrán colocar las 21 mil 68 casillas en los seis estados; se contratarán 708 supervisores electorales, así como 4 mil 218 capacitadores; la elaboración de materiales; renta inmobiliarios y equipo para las casillas; traslados de materiales y paquetes electores; y compra de insumos para los protocolos sanitarios por la pandemia COVID-19.

