Por los 52 mil cuerpos sin identificar en forenses de México, captarán registros de ADN en todo el país

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, explicó que la toma de muestras de ADN a familiares de desaparecidos se pretende llevar a cabo en todo el país para conformar el Centro Nacional de Identificación Humana

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda anunció la expansión del programa de toma de muestras de referencia a familiares de desaparecidos, por lo que se espera que se recorra todos los estados para recolectar el ADN y nutrir el recién creado Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).

Del 9 al 12 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad de México la Brigada de Toma de Muestras de Referencia en el que familiares de personas desaparecidas en México proporcionaron información de muestreo para generar una masiva base de datos.

“Vamos a replicar esto, en unos tres meses, según el decreto que se aprobó por unanimidad, la idea es replicar esto en todo el país, a diferencia de lo que pasa normalmente, es que el Centro (Nacional de Identificación Humana) vaya a las personas y no viceversa, lo importante y necesario, como estado de mexicano, es acercarnos nosotros a las familias, vamos a replicarlo en más estados”, dijo Quintana a Infobae México.

El procesamiento que era de seis meses se redujo a tres, además la funcionaria detalló que toda la información genética personal le será compartida a las personas para que ellos tengan la libertad de llevarla a algún otro lado si así lo requieren, algo que no había sucedido con esas familias, “lo que se espera además es compartir esta información entre instituciones para poder eventualmente si las personas están si vida, identificarlas”.

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, declaró que hay diversas crisis en el país, de los cerca de 100 mil desaparecidos, 98% de impunidad, y las instituciones no han podido, querido o sabido enfrentarlas

A esto se suman los nuevos restos encontrados en fosas clandestinas a lo largo del país.

De acuerdo con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, las autoridades desplegarán la toma de muestras en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual se ubica en la calle de Londres, número 102, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México.

El trámite es gratuito y así mismo, los interesados pide en general la siguiente información:

-Fotografías

-Datos personales (nombre, fecha de nacimiento y domicilio)

-Media filiación (estatura, cabello, complexión, tez y ojos)

MEX3381. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 08/05/2022.- Colectivos de personas desaparecidas participan en una protesta para exigir resultados en la búsqueda de sus familiares, hoy, en Ciudad de México (México). Activistas y familias de mexicanos desaparecidos se manifestaron este domingo en la histórica Glorieta de la Palma de la capital, donde exigieron dedicar el lugar a las víctimas ahora que el Gobierno renovará el sitio tras remover la palmera que daba nombre al lugar. EFE/ Isaac Esquivel

-Señas particulares (cicatrices, particularidades dentales, lunares, manchas, tatuajes, fracturas, placas padecimientos y medicamentos)

La comisionada Quintana señaló en redes sociales que es importante que las personas con familiares desaparecidos vayan a esta toma de muestra aunque ya hayan entregado muestras a alguna fiscalía.

De acuerdo con el informe emitido por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, actualmente hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar que yacen en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.

La entidad de Sonora ha sido motivo de disputas entre grupos criminales (Foto: Twitter/buscadorasonora)

Dadas la condiciones y magnitud de la situación, se han derivado diversas recomendaciones al gobierno federal, tal es el caso de la urgencia de la creación del Centro de Identificación Humana, para el manejo óptimo del material genético.

Y es que dentro del reporte emitido por el Comité, muchas de las víctimas consultadas para su investigación notificarón que tuvieron que volver a entregar muestras de material genético hasta cinco veces, tras su registro inadecuado o su pérdida.

“Si bien se han desarrollado proyectos para fomentar buenas prácticas en esta materia, no existen normas ni mecanismos oficiales que garanticen su aplicación efectiva”, expresa el documento.

Una mujer que pertenece a la ONG Madres Buscadoras muestra restos humanos localizados en una fosa clandestina, el 24 de noviembre de 2021, en Hermosillo (México). EFE/ Daniel Sánchez

Otro punto alarmante detectado por el colectivo de la organización mundial fue que existen deficiencias del sistema de registros: información incompleta, desactualizada y carente de datos relevantes (tales como la fecha de ingreso de las personas fallecidas, su procedencia, lugar del hallazgo, cuerpos identificados y entregados o no a las familias y su ubicación) son algunas de las situaciones que presenció el Comité.

Además, actualmente hay catorce servicios forenses del país no llevan un registro electrónico, lo cual dificulta la optimización del servicio de localización, a esto se suma que varios de los registros previstos en la Ley General a cargo de la Fiscalía General de la República aún no han sido creados y el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática no está implementado.

Indígenas yaquis se manifiestan hoy, para exigir justicia por sus familiares desaparecidos, en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora (México). EFE/Daniel Sánchez

Centro de Identificación Humana

Asimismo, planteó que se buscará tener un enfoque individualizado, con el cual “se busca la identificación humana contrastando información caso por caso”, pero también un sistema a gran escala que analice " toda la información forense disponible y útil para la identificación, priorizando los procedimientos técnicos que aumenten las probabilidades de identificación, incluyendo el análisis de toda la información ante mortem y post mortem disponible, basado en el contexto de cada caso”.

Entre las responsabilidades del CNIH, de acuerdo con el decreto, está “diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana en coadyuvancia con las Comisiones Locales de Búsqueda, la Fiscalía, las Fiscalías Especializadas y las instituciones que presten servicios forenses y otras instancias creadas con el fin de contribuir a la identificación humana dentro del Sistema Nacional”.

De igual forma, deberá “recuperar, recolectar, resguardar, trasladar, transportar y analizar con fines de identificación humana los cuerpos, restos humanos y muestras óseas con fines de procesamiento genético”, y “resguardar la información tendiente a la identificación humana la cual, una vez procesada, será remitida a la autoridad competente y dada a conocer a las familias interesadas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

SEGUIR LEYENDO: