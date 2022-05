Tomarán muestras de ADN a familiares de desaparecidos desde este lunes en la CDMX

(FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM)

Del 9 al 12 de mayo se llevará a cabo la Brigada de Toma de Muestras de Referencia en el que familiares de personas desaparecidas en México podrán proporcionar información de muestreo que será compartida con el nuevo Centro Nacional de Identificación Humana.

Uno de los principales propósitos de la recolección de datos es para ayudar la identificación de los cuerpos que se encuentran en los servicios forenses, ya que, de acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en las condiciones actuales, serían necesarios 120 años para identificar los restos humanos que se encuentran en dichos lugares.

A esto se suman los nuevos restos encontrados en fosas clandestinas a lo largo del país.

De acuerdo con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, las autoridades desplegarán la toma de muestras en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual se ubica en la calle de Londres, número 102, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México.

Madres Buscadoras de Sonora (Foto: Ceci Flores)

El trámite es gratuito y la atención se brindará en un horario de 9:00 a 16:00 horas. Así mismo, los interesados deberán tener a la mano la siguiente información:

-Fotografías

-Datos personales (nombre, fecha de nacimiento y domicilio)

-Media filiación (estatura, cabello, complexión, tez y ojos)

-Señas particulares (cicatrices, particularidades dentales, lunares, manchas, tatuajes, fracturas, placas padecimientos y medicamentos)

La comisionada Quintana señaló en redes sociales que es importante que las personas con familiares desaparecidos vayan a esta toma de muestra aunque ya hayan entregado muestras a alguna fiscalía.

Crisis forense en México

De acuerdo con el informe emitido por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, actualmente hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar que yacen en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.

Dadas la condiciones y magnitud de la situación, se han derivado diversas recomendaciones al gobierno federal, tal es el caso de la urgencia de la creación del Centro de Identificación Humana, para el manejo óptimo del material genético.

(FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Y es que dentro del reporte emitido por el Comité, muchas de las víctimas consultadas para su investigación notificarón que tuvieron que volver a entregar muestras de material genético hasta cinco veces, tras su registro inadecuado o su pérdida.

“Si bien se han desarrollado proyectos para fomentar buenas prácticas en esta materia, no existen normas ni mecanismos oficiales que garanticen su aplicación efectiva”, expresa el documento.

Otro punto alarmante detectado por el colectivo de la organización mundial fue que existen deficiencias del sistema de registros: información incompleta, desactualizada y carente de datos relevantes (tales como la fecha de ingreso de las personas fallecidas, su procedencia, lugar del hallazgo, cuerpos identificados y entregados o no a las familias y su ubicación) son algunas de las situaciones que presenció el Comité.

Además, actualmente hay catorce servicios forenses del país no llevan un registro electrónico, lo cual dificulta la optimización del servicio de localización, a esto se suma que varios de los registros previstos en la Ley General a cargo de la Fiscalía General de la República aún no han sido creados y el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática no está implementado.

Centro de Identificación Humana

Apenas el 26 de abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones el dictamen que busca reformar la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con el objetivo de crear el Centro Nacional de Identificación Humana.

Este Centro tendría un enfoque complementario para cruzar información en todas las entidades federativas, pues de acuerdo a datos oficiales hay alrededor de 50 mil cuerpos en las diversas fosas comunes de las fiscalías y no se ha logrado identificarlos, de modo que un gran número de familias siguen sin saber el paradero de sus seres queridos.

