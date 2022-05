Alejandro Moreno respondió a grabaciones filtradas: “Este gobierno no me asustará ni amedrentará”

Alejandro Moreno respondió a grabaciones filtradas (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Moreno, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Institucional (PRI), se convirtió en tendencia luego de que Layda Sansores publicara presuntas llamadas que lo involucran en diversos actos.

Sansores San Román, gobernadora de Campeche, compartió a través de sus redes sociales el supuesto audio de Alito, en el que aparentemente se habla de pagos millonarios a un publicista y presunta extorsión a proveedores durante la más reciente campaña en el estado.

Al respecto, Moreno fue confrontado en una entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión, en el que aseguró que su partido y su coalición pretenden olvidar el tema para no distraerse de lo verdaderamente importante para el pueblo de México, e incluso lo llamó una “cortina de humo” supuestamente a cargo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Moreno aseguró que “este gobierno no me asustará ni amedrentará” Foto: Karina Hernández / Infobae

Además, aseguró que se trata de audios que fueron editados y que salieron del contexto en el que realmente se hablaron las cosas, e incluso agregó que dentro de la campaña política todo quedó acreditado y los recursos fueron auditados debidamente por las instituciones correspondientes.

“Muy claro, esto es lo que hace un gobierno como lo hace el Gobierno de la República, represor, autoritario. Esas grabaciones de mi voz editados, tergiversados quieren poner fuera de contexto y atacar a la oposición, quieren distraernos con este tipo de cosas”, explicó.

También aseguró que se trata de un tema completamente ilegal el del espionaje, y retó a los responsables de la misma a ir hasta las instancias correspondientes para levantar las denuncias que deban hacerse.

Moreno se dijo completamente tranquilo, y agregó que tiene todas sus cuentas públicas, claras y transparentes. Además, de enviarle un mensaje a sus contrincantes de Morena: “Este gobierno a mí no me va a asustar ni me va a amedrentar. No le vamos a permitir al gobierno que se salga con la suya. El que tenga miedo, que no salga de noche”.

Alito Moreno invitó a los responsables de la grabación a presentar las denuncias correspondientes en su contra (Foto: Cortesía PRI)

Con respecto a la gobernadora Layda Sansores San Román, aseguró que “procederá en consecuencia”, dejando abierta la posibilidad de una demanda en su contra, aunque no lo dijo de manera clara ni definitiva.

Por último, aseguró que desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “se quiere instaurar una dictadura” a través de constantes ataques a la prensa, los periodistas, el empresariado, políticos, el Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral, entre otros.

“Hoy no hablan de los más de 120 mil homicidios, más de 3 mil feminicidios, no hay crecimiento ni desarrollo. No vamos a permitir que el gobierno se salga con la suya poniendo esto fuera de contexto, y nosotros poniendo en sintonía lo que quiere el pueblo de México: resultados, empleo y salud”, finalizó el político mexicano, dirigente nacional del PRI, y representante del partido ante la coalición Va Por México del PAN, PRD.

Layda Sansores San Román dio a conocer los supuestos audios de Alito en sus redes sociales FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

Layda Sansores, por su parte, no ha vuelto a opinar sobre el asunto. El único tuit que utilizó para publicar el supuesto auto de Alejandro Moreno Cárdenas fue: “¡Qué respeto puede despertar alguien que no respeta a nadie! Ahora se dicen perseguidos políticos, pero la realidad es que le robaron todo al pueblo campechano y hasta les quedaron a deber a proveedores”.

La publicación en Twitter tuvo un alcance de 3 mil 716 veces compartida, más de 5 mil 300 reacciones de “Me gusta”, así como 503 comentarios en los que los seguidores de Sansores dividieron opiniones al respecto.

