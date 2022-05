Kenia López Rabadán exigió renuncia de Claudia Sheinbaum para investigar caída de Línea 12: “Es inhumano”

López Rabadán aseguró que la Ciudad de México está emitiendo un grito de auxilio (Foto: Cuartoscuro/Gobierno CDMX)

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, está en el ojo del huracán después de anunciar la rescisión del contrato y una demanda contra la empresa noruega DNV, encargada de realizar los peritajes referentes a la caída del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, misma que dejó como saldo 26 personas fallecidas y alrededor de 100 lesionadas.

Esta actitud tomada contra DNV, la cual fue contratada por el propio gobierno capitalino, fue duramente criticada por personajes de la oposición, los cuales no encontraron lógica en la descripción que la funcionaria dio al documento recibido hace algunos días, el cual calificó como “deficiente, tendencioso y falso”.

Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y una de las más férreas detractoras de la Cuarta Transformación (4T) se posicionó al respecto desde su Contramañanera, en la cual también exigió la renuncia de Sheinbaum Pardo para realizar una investigación sobre el incidente de la Línea Dorada.

Durante la transmisión, realizada desde el Senado de la República, aseguró que la negativa de la mandataria capitalina a hacer público este documento sólo revela tres puntos que destapan el verdadero accionar de Claudia Sheinbaum: que no le importa encontrar la verdad, no busca justicia para las víctimas y que no siente dolor por los lesionados.

(Foto: Twitter)

“Amagar a la empresa DNV con la rescisión del contrato y con una demanda por decir la verdad me parece algo verdaderamente lamentable. Esconder bajo el pretexto del conflicto de intereses de un trabajador de esta empresa es altamente lamentable”, declaró López Rabadán.

Ahondo con que esta decisión refleja el verdadero rostro de este gobierno, el cual “miente y detesta la transparencia”. Por ello, señaló a la administración de la ex académica de la UNAM como la responsable del colapso de la Línea 12, hecho por el cual no quiere que se sepa la verdad con los integrantes de su gabinete, como su ex colaboradora y directora del Metro, Florencia Serranía.

La legisladora blanquiazul sentenció que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca “perijates a modo” para deslindarlo de responsabilidades, por lo que tomará represalias contra DNV por no dar el “brazo a torcer” con este partido político.

“Es inhumano lo que están haciendo. Dijeron que habría imparcialidad e independencia en la investigación de lo ocurrido en la Línea Dorada, pero al rechazar lo que contiene el informe demuestran que lo que buscaban era la opacidad y encubrir sus corruptelas”, señaló Kenia López.

Hasta el momento ninguna persona ha sido encarcelada, mucho menos se han inhabilitado empresas relacionadas con la tragedia (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Otros aspectos que también llamaron la atención de la panista fueron que ninguna persona involucrada con esta tragedia está en la cárcel, las empresas no fueron inhabilitadas, mientras que no existe algún funcionario público vinculado a proceso.

Finalmente, indicó que la Ciudad de México está emitiendo un “grito de justicia” que Claudia Sheinbaum no quiere ver, al grado que pide días libres de sus actividades como jefa de gobierno para asistir a eventos relacionados con las próximas elecciones estatales de junio.

“Eso demuestra su responsabilidad como autoridad en la Ciudad de México, y demuestra también la ambición por querer incidir en otros estados cuando lamentablemente ella no puede resolver ni lo que le toca. Le exijo que saque las manos de la elección en Hidalgo y deje de gastar el dinero de los capitalinos”, sentenció Kenia López Rabadán.

Cabe destacar que Sheinbuam Pardo anunció el 9 de mayo que a fina de cuentas, y luego de difundirse el documento en un diario internacional, sí dará a conocer el tercer informe de DNV, mismo que explicaría cuál fue la causa-raíz del desplome del tramo elevado que conectaba las estaciones Tezonco y Olivos

