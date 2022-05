Paola Espinosa, dos veces medallista olímpica, anunció su retiro: “Es un final muy feliz”

La bajacaliforniana se retira con dos preseas y cuatro participaciones olímpicas. (Foto: Facebook Paola Espinosa)

La clavadista olímpica mexicana, Paola Espinosa, anunció oficialmente su retiro del deporte tras 28 años de trayectoria.

Así lo dio a conocer este 9 de mayo a través de una conferencia de prensa virtual en la que, además, se expresó satisfecha “de la historia que yo solita escribí” y que la posicionó como una de las deportistas más destacadas de México.

“De manera oficial digo adiós a los trampolines, a las plataformas. Más de 28 años de trayectoria. (...) Hubo muchos momentos increíbles dentro de la alberca en donde cualquier competencia en la que yo me paré tuve una medalla, logré un objetivo en mi vida”.

La clavadista bajacaliforniana se retira con cuatro participaciones en Juegos Olímpicos (JJ.OO) (Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016), así como dos preseas de la misma justa (bronce en Pekín y plata en Londres).

Alejandra Orozco y Paola Espinosa lograron la plata en Londres 2012. (Foto: REUTERS/Jorge Silva)

Espinosa también deja huella en el deporte nacional como la máxima medallista de clavados en campeonatos mundiales, en Juegos Panamericanos y en Juegos Centroamericanos.

“Creo que dejé una huella interesante e importante en la historia del deporte mexicano. Esto es lo bonito del deporte, que tiene un principio y un fin, y este es un final muy feliz”, señaló.

Actualmente, Espinosa se encuentra enfocada con las labores de su fundación “Paola Espinosa Fundación A.C” que aboga por la promoción del deporte y la activación física para prevenir y combatir el bullying, la obesidad y el sobrepeso infantil.

No obstante, la ex clavadista no descarta la posibilidad de “hacer algo por su país” en beneficios de las y los deportistas mexicanos: “Lo viví, me costó mucho trabajo llegar a donde estoy. Nadie me regaló nada”, destacó.

Información en desarrollo...