Por qué Paola Espinosa no irá a Tokio 2020

La clavadista mexicana quedó fuera de la selección de clavados que representrá a México en Tokio 2020 (Foto: captura de pantalla Facebook Paola Espinosa)

A lo largo del tiempo, desde las auténticas participaciones de Joaquín Capilla, México se ha convertido en una potencia en la disciplina de clavados. Sus atletas han ido construyendo un legado que seguirá pasando de generación en generación.

Los nombres varían, pero la experiencia siempre aporta en gran escala y desde este punto podemos encontrar a Paola Espinosa, Rommel Pacheco, Iván García, o Alejandra Orozco, todos son parte de la última generación de clavadistas mexicanos y los mismos han sido laureados en Juegos Olímpicos y otros campeonatos.

Sin embargo, la fortuna no le sonrió de la misma manera a Paola Espinosa que no fue seleccionada para ser una de las representantes de dicho deporte en Tokio 2020. La medallista olímpica no tuvo lugar en la lista que presentó la Federación Mexicana de Natación (FMN).

A pesar de sus multiples medallas ganadas en otros Juegos Olímpicos, la mexicana no fue seleccionada por la FMN (Foto:EFE/Mario Guzmán/Archivo)

La bajacaliforniana tuvo una mermada participación en el Control Técnico Nacional de Clavados que se llevó a cabo en el pasado fin de semana en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR), donde Espinosa se concentró en los clavados sincronizados de trampolín de tres metros, plaza que ocupan Carolina Mendoza y Dolores Hernández.

La multicampeona llevó a cabo su participación en compañía de Melany Hernández. Ambas finalizaron su accionar en el tercer y último puesto de la competencia con un puntaje de 259.20. El segundo lugar lo ocuparon Paola Pineda y Arantxa Chávez con 267.30 puntos, Carolina Mendoza y Dolores Hernández obtuvieron 283.50 puntos.

Se comunicó que el Control Técnico no era el único parámetro para ser seleccionado, fue una última práctica para aumentar la oportunidad de cada deportista. En conjunto con la CONADE, la FMN sería la encargada de seleccionar a los clavadistas, sin embargo, no mencionaron cuáles serían los parámetros por los cuales se calificarían a los atletas.

La clavadista Paola Espinosa tuvo una mala participación en el Control Tecnico de Clavados rumbo a Tokio 2020. (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

En días recientes, diversos medios dieron a conocer que Claudia Ruiz, representante de la clavadista mexicana pidió que la nadadora fuera seleccionada para Tokio 2020 a pesar de su participación en el control.

“Las ganadoras de la plaza olímpica y reconocidas por los jueces internacionales como medallistas mundiales son Paola Espinosa y Melanie Hernández, llevan meses sin descanso. Ganan el selectivo una pareja que tiene tres semanas entrenando, donde Lola le hizo el trabajo a una de arriba”, publicó en sus redes sociales

Finalmente, la FMN respetó las actuaciones de sus agremiados en dicho control y donde habrán clavadistas primerizos como Osmar Olivera, Aranza Vázquez, Juan Celaya, Gabriela Agúndez, Andrés Villarreal, Diego Balleza y Kevin Berlín.

Paola Espinosa fue la abanderada de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Beijing 2020. En dicha justa se colgó la medalla de bronce en sincronizados en la plataforma de 10 metros.

Cuatro años más tarde, Londres fue testigo de los festejos de Paola por lograr su segunda medalla de plata de los Olímpicos en sincronizados de la plataforma de metros. Por último, en su participación en Río 2016 no pudo conseguir ninguna presea.

Paola se perderá de sus cuartos JJOO y superar su actuación en Río 2016. (Foto: @PaolaEspinosaOf)

Otros de los clavadistas con un recorrido en la justa veraniega que fueron seleccionados con experiencia olímpica son: Rommel Pacheco, Yael Castillo, Carolina Mendoza, Alejandra Orozco, Arantxa Chávez e Iván García.

Rommel Pacheco, Osmar Olivera Arantxa Chávez y Aranza Vázquez participaran en las pruebas individuales en el trampolín de tres metros. Yael Castillo, Juan Celaya, Carolina Mendoza y Dolores Hernández se presentarán en los sincronizados del trampolín de tres metros.

Alejandra Orozco, Gabriela Agúndes, Iván García y Andrés Villarreal harán su presentación individual en la plataforma de 10 metros, mientras que Diego Balleza y Kevin Berlín lo harán de manera sincronizada.

