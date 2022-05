Cuál es la relación que guardan los casos de Debanhi Escobar y Octavio Ocaña

A raíz de los comentarios de una vidente, ciertas personas fueron vinculadas a la muerte del actor Octavio Ocaña y de la joven Debanhi Escobar (Foto: Instagram/@octavioocaa / @debanhi.escobar)

Si bien los casos de Octavio Ocaña y Debanhi Escobar sucedieron en circunstancias diferentes, hay un hilo conductor que los relaciona. Se trata de cómo los medios de comunicación abordaron los casos y cómo a partir de los comentarios de una supuesta vidente se realizaron señalamientos a personas que presuntamente no tienen que ver con ambos sucesos.

El primer caso tiene que ver con la muerte del actor Octavio Ocaña, conocido por su papel de “Benito Rivers” en la serie de televisión Vecinos. Su fallecimiento cobró relevancia mediática ya que fue causada por una persecución policiaca en el Estado de México.

A raíz de ello, el actor de 22 años recibió un impacto de bala en la cabeza. De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, Ocaña se habría disparado con su propia arma de manera accidental. Sin embargo, la prueba de rodizonato de sodio presentada por sus familiares resultó negativa, lo que indicaría que él no se disparó.

Entre las diversas versiones difundidas por medios de comunicación, el nombre de Nerea Godínez cobró relevancia en el caso, pues se trataba de la novia del joven actor. Sin embargo, fue a partir de las declaraciones de una vidente que Nerea fue culpabilizada por la muerte de Octavio.

Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, aseguró que son mentiras y manipulaciones las acusaciones en su contra por la muerte del actor (Foto: Instagram/@nerea.gogo)

La cuenta @elgatovidente indicó que Nerea tenía una personalidad inestable y la acusó de vincularlo con “gente que no debía” y aseguraba que el fallecimiento de Octavio fue por una “traición” de alguien muy cercano al actor. Asimismo, “predijo” que Nerea sostendría una nueva relación después de la muerte de Ocaña.

“No quiero que sigan bombardeando y atacando. Este tema con quien sea tal persona, el gato este vidente, ya llegó a mi límite”, expresó la joven en sus redes sociales un par de semanas después del deceso de Ocaña. Y reiteró que se encontraba cansada de que su nombre fuera vinculado con la muerte del actor.

Posteriormente, Nerea realizó una entrevista con un youtuber de Ecuador, Quito, de nombre Kevin Nasevilla, a quien le comentó que es totalmente falso que ella solo busque capitalizar la muerte de su prometido. En un video de poco menos de 15 minutos, Godínez contó su relación con Ocaña y cómo fue que lo conoció, el cual fue subido en el perfil de Facebook de Nasevilla.

En diversas publicaciones y videos, Nerea señaló que no solo las acusaciones en su contra son injustificadas, sino que la cuenta @elgatovidente la tenía bloqueada. “No crean esa porquería”, advirtió, ya que se trataban de “manipulaciones y mentiras”.

Incluso, Nerea compartió en su cuenta de Instagram el rap que le compuso Nasevilla en honor a Octavio Ocaña, el cual acumuló las 900 mil reproducciones en un par de días. Meses después, el rapero ecuatoriano tuvo que realizar una entrevista sobre algo parecido a lo que ocurrió con Nerea, pero esta ocasión el involucrado era alguien con el nombre de Gustavo Soto.

Gustavo Soto, quien ha sido señalado como "El Jaguar", aseguró que el día de la desaparición de Debanhi él estaba en Estados Unidos. Instagram @gsoto1989

Gustavo Soto Miranda ha sido señalado en los medios de comunicación como “El Jaguar”. Este nombre cobró relevancia en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldua, una joven de 18 años que fue encontrada sin vida el 21 de abril en Nuevo León, luego de acudir a una fiesta en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo.

La razón por la cual se involucró en un primer momento a “El Jaguar” con la muerte de Debanhi tiene que ver con la filtración de unas conversaciones entre la joven estudiante de Derecho y las amigas que la acompañaron a la fiesta. En ellas se puede leer que Debanhi le dice a una de sus acompañantes que le tenía miedo a “El Jaguar”.

No obstante, Gustavo Soto ha asegurado que dichos mensajes fueron inventados, así como el apodo del Jaguar, toda vez que a él lo conocen por el sobrenombre de “King Kong”. “Son gente a quien no les caigo bien, se robaron mis fotos de Facebook e inventaron ese chat falso. Todo eso es mentira. ‘El Jaguar’ no existe, es algo ficticio”, le comentó al youtuber Kevin Nasevilla.

Posteriormente, Soto compartió un video en sus redes sociales en el que contó cómo descubrió la manera en que los medios de comunicación vinculan a las personas con ciertos casos y difaman a la gente. Para ello hizo referencia al caso de Octavio Ocaña, en el que Nerea Rodríguez fue señalada y culpabilizada por su muerte. El motivo: las declaraciones de una supuesta vidente.

Gustavo Soto hizo referencia al caso de la muerte de Octavio Ocaña, ya que su novia, Nerea Godínez, fue culpabilizada a raíz de los comentarios de una vidente (Foto: Facebook/gustavo.soto.148)

“Ese muchacho que me hizo la entrevista le hace la entrevista a la que era novia del actor Octavio Ocaña, el que salía en Vecinos (...) Yo me acabo de enterar que a la muchacha la habían difamado”, comenta Soto en un video compartido en su cuenta de Instagram.

“Resulta que a esa muchacha la difamaron y todo viene porque a ella le estaban haciendo mucho hate, así como me están haciendo a mí. Y que también viene el chisme por un vidente (...) a mí también me hicieron eso, que por un vidente yo era un tal Jaguar y por eso sale esa información”

En su cuenta de Facebook, Soto contó que tuvo un pleito -no detalló cuál- con un integrante del “Grupo oficial: Debanhi Susana Escobar Bazaldua” y a raíz de ello lo culpabilizaron y comenzaron a compartir su foto en redes sociales hasta volverla viral. “Ahora todo cuadra. Tuve un pleito en esa página con alguien y de ahí me culpan, después lo empiezan a compartir youtubers con muchos followers y se hace viral mi foto”, comentó.

En dicha publicación añadió un titular de un portal de noticias en el que se menciona que un vidente había vinculado a la novia de Octavio Ocaña con la muerte del actor. “Es su modo operandis”, refirió Soto sobre este caso y el suyo.

Sin embargo, cabe mencionar que el nombre de “El Jaguar” no solo tiene que ver con los comentarios de una vidente, pues el mismo Soto aseguró que él es el medio hermano del dueño de Alcosa, empresa por donde Debanhi pasó en la noche de su desaparición, por lo que recibió señalamientos en redes sociales sobre su probable participación en la muerte de la joven neolonesa.

Gustavo Soto compartió una fotografía que probaría que en la madrugada del 9 de abril él se encontraba jugando póker (Foto: Facebook/gustavo.soto.148)

A pesar de haber afirmado que es familiar de Edén, quien según registros fiscales sería el representante de dicha compañía de transportes, Soto aseguró que él no se encontraba en México el 9 de abril, última vez que Debanhi fue vista con vida, pues estaba en Corpus Christi, Texas, lugar donde reside.

En el perfil de Facebook de Soto se puede apreciar que realizó varias transmisiones en vivo durante la tarde del 9 de abril. En total son 8 videos que muestran a Gustavo en la playa realizando actividades acuáticas y en un centro nocturno el día en que Debanhi desapareció.

“Yo tengo pruebas donde yo no estoy el 9 de abril de 2022. Yo estoy en Corpus Christi. Tengo fotos de cuando estaba jugando póker a las 5:28 de la mañana”

También compartió una serie de fotos de una mesa de póker, las cuales fueron tomadas el 8 de abril del 2022 a las 5:27 de la mañana desde Corpus Christi, Texas, según la descripción de las mismas. Asimismo, señaló que está dispuesto a presentar las pruebas necesarias, pero que hasta el momento ninguna autoridad lo ha contactado sobre el caso de Debanhi Escobar.

