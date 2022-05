Qué hizo Gustavo Soto, señalado como “El Jaguar”, el día que Debanhi desapareció

Gustavo Soto confesó ser hermano del dueño de Alcosa (Foto: Instagram@gsoto1989)

Gustavo Soto, quien ha sido señalado como “El Jaguar”, ha reiterado una vez más que él no está involucrado de ninguna manera en el caso de Debanhi Escobar, joven de 18 años que fue encontrada sin vida el 21 de abril en Nuevo León.

Debanhi Susana Escobar Bazaldua fue vista por última vez el pasado 9 de abril, luego de acudir a una fiesta en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo en Nuevo León. Su cuerpo fue encontrado 13 días después en una cisterna en desuso en el Motel Nueva Castilla.

A raíz de las investigaciones efectuadas, Gustavo Ignacio Soto Miranda cobró relevancia en el caso luego de que su nombre apareciera en los papeles de registro de la empresa Alcosa, lugar donde se le vio caminar a Debanhi el día de su desaparición.

Ante ello, Soto compartió un video en sus redes sociales en el que aseguró que es medio hermano de Edén, quien sería representante de dicha compañía de transportes. Sin embargo, negó que él estuviera en el negocio el día en que Debanhi desapareció, pues Soto refirió que a la empresa Alcosa solo fue una vez hace años y no ha vuelto a ir.

Gustavo Soto aseguró que le apodan “El King Kong” por su complexión grande (Foto: Isntagram / g.soto1989)

Respecto a los audios filtrados en los que se escucha decir que la joven de 18 años le dice a una de sus acompañantes que le tenía miedo a “El Jaguar”, Soto señaló que dichos mensajes son inventados y calificó de “enemigas” a las personas que los compartieron.

En entrevista con el youtuber ecuatoriano Kevin Nasevilla, Soto aseguró que “El Jaguar” no existe, que es algo ficticio, toda vez que a él lo conocen por el apodo de “King Kong”. “Son gente a quien no les caigo bien, se robaron mis fotos de Facebook e inventaron ese chat falso. Todo eso es mentira”, aseveró.

En ese sentido, Gustavo señaló que no se encontraba en México la fecha en que Debanhi desapareció (noche del 8 y madrugada del 9 de abril), pues estaba en Estados Unidos, país donde actualmente reside, específicamente en Corpus Christi, Texas. “Yo tengo pruebas donde yo no estoy el 9 de abril de 2022. Yo estoy en Corpus Christi. Tengo fotos de cuando estaba jugando póker a las 5:28 de la mañana. A mí no me está buscando nadie”, indicó en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Y es que Gustavo Soto transmitió una serie de videos en vivo a través de Facebook durante la tarde del 9 de abril. Se trata de ocho clips en los que se observa al actor en una playa en compañía de un hombre al que se refirió como un amigo. “En el Mar la vida es mas sabrosa”, escribió Soto en su publicación.

Gustavo Soto confesó ser hermano del Jaguar

En los videos también se puede escuchar a una mujer dando instrucciones en inglés acerca de cómo realizar ski acuático, por lo que se presume que se trata de una playa estadounidense. Aproximadamente a las 18:00 horas, Soto realizaba actividades acuáticas con sus acompañantes.

Posteriormente, cerca de las 22:30 horas del 9 de abril, Soto volvió a realizar una transmisión en vivo de lo que parece ser un centro nocturno al que fue acompañado por un hombre de nacionalidad estadounidense, aparentemente, a quien llama con el apodo de “My gringo friend”. Este es el video de más larga duración (cerca de 5 minutos), en el que también se puede apreciar a un grupo de personas cantando karaoke y participando diversos juegos de azar.

Cabe mencionar que Soto había mencionado anteriormente que, aparte de dedicarse a la actuación, es un apasionado por el póker (en su perfil de Facebook se pueden encontrar varias publicaciones relacionadas a esto). “Cheers, my gringo friend. Corpus Christi!”, se escucha decir a Soto al finalizar el video que cuenta con más de 14 mil reproducciones.

En otro video se aprecia a uno de sus acompañantes mandar saludos desde Texas. “Saludos a toda mi gente de Piedras Negras. La estamos pasando super bien aquí en Corpus con el movie style, ya saben, Gustavo Soto”, mientras de fondo se escucha la canción “Te voy a esperar”.

(Foto: Instagram/@debanhi.escobar)

El 10 de abril Soto volvió a compartir un video de la noche anterior, en el que solo se percibe a unas cuantas personas y al hombre que lo acompañaba. No fue sino hasta el 14 de abril cuando Gustavo registró una visita en Hilton Richardson Dallas, desde donde compartió unos clips de la habitación donde se hospedaba y la vista que tenía.

Ante ello, Gustavo Soto aseguró que a raíz de estas acusaciones ha perdido trabajos y también ha tenido que dejar diversos contratos, lo que ha repercutido en su carrera actoral. Asimismo, comentó que tiene miedo porque su familia podría estar en peligro.

“Lo único que tengo que decirle al señor Mario Escobar, con todo respeto, mi más sentido pésame. Yo no maté a su hija”, expresó Soto en un video compartido en su cuenta de Instagram. Agregó que él no se está escondiendo de nadie y reiteró que a él no le llaman “El Jaguar” sino “King Kong”, es de Piedras Negras, Coahuila, y vive en Corpus Christi, Texas.

