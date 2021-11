Novia de Octavio Ocaña pide ya no ser relacionada en el caso:“Yo no tuve la culpa de nada”

La joven aclaró que está cansada de que sea relacionada con la muerte del actor

Nerea Godínez, novia del actor Octavio Ocaña, estalló tras las declaraciones de un supuesto vidente que la culpabilizaba por la muerte del histrión. A través de su cuenta de Instagram, la joven subió un video para aclarar las cosas y frenar los ataques en su contra en redes sociales. La joven aclaró que está cansada de que sea relacionada con la muerte del actor ya que ella no tiene malas amistades y tampoco fue su intención que los fans de él la comenzaran a seguir volviéndola “una figura pública”.

“No quiero que sigan bombardeando y atacando. Este tema con quien sea tal persona, el gato este vidente, ya llegó a mi límite. Quiero que sepan que me tiene bloqueada, yo me enteré de toda esta información no por la foto que acabo de subir, si no por mi familia, mis amigos que lo vieron”, expresó la joven en una historia donde se muestra molesta.

Nerea Godínez mencionó que jamás fue su intención que los fans de él la comenzarán a seguir volviéndola “una figura pública” (Foto: Facebook/Octavio Ocaña)

La pareja del fallecido actor insistió en que si fuera cierto lo que el personaje dice, no la hubiera bloqueado; además llamó a sus seguidores “a no creer en toda esa porquería que sacan e inventan” en torno a ella y el lamentable deceso de Ocaña ya que es sumamente peligroso compartir información falsa sobre ambos, ya que confesó que le han notificado de que todo está siendo subido a una página en Facebook que cuenta con más de 200 mil seguidores.

“Yo no tuve la culpa de nada, yo no tengo malas amistades de hecho acabo de tener una entrevista que pueden ver y ahí platiqué sobre todo. Me molesta. Ya llegaron a un punto donde me molesta porque yo no pedí esto, yo no pedí que de la nada la gente me empezara a seguir, mi perfil siempre fue público, yo no soy alguien que cuando empezó a ver solicitudes lo hizo público, yo siempre lo tuve público, yo no pedí esto y yo no pedí que la gente me siguiera así que dejen de atacarme porque yo no he hecho absolutamente nada”, dijo Nerea.

La prometida del fallecido actor rompió su silencio ante los ataques (Foto: Instagram)

Nerea Godínez afirmó que todos sus sentimientos se los guarda para ella misma ya que lo último que quiere es seguir dándole motivos a las personas para que piensen que solamente se está “colgando” de la muerte de Octavio Ocaña:

“No me ven llorar; no tiene porqué verme llorar, eso es algo que me guardo para mí ¿ok? Entonces les pido por favor que dejen de compartir lo que escribe esta persona, que no se si es hombre o mujer, porque ya llegó a molestarme. Ya lo están subiendo ahora a Facebook, a la página que están haciendo ustedes mismos de Justicia Para Octavio Ocaña, y tiene 200 mil seguidores entonces mucha gente cree que eso es verdad y empieza a comentar”, agregó molesta.

Nerea Godínez aseguró que dejará sus redes sociales (Foto: Facebook/Octavio Ocaña)

La joven que ha subido más de medio millón de seguidores en menos de una semana, finalizó su transmisión señalando que no regresará a las redes sociales sin importar que sea Facebook, Instagram o Twitter ya que está “muy desgastada” de toda la situación y necesita tomarse un tiempo de luto en solitario, por lo que además tampoco dará ya ningún tipo de entrevista a ningún medio y mucho menos permitirá que la acosen en ese sentido.

“Ya no aguanto yo. Yo sé que tengo que ignorar a todo este tipo de personas, me lo ha dicho mucha gente, pero ya no puedo y mucho menos puedo quedarme callada, entonces pues voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa y todo porque ya no puedo más”, finalizó.

