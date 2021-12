Qué dijo el nuevo abogado de Octavio Ocaña sobre el caso del actor

Octavio Ocaña, actor en "Vecinos" (Foto: Instagram/@cuentameloyaof)

Recientemente se dio a conocer que la familia de Octavio Ocaña decidió reemplazar al abogado que estaba a cargo del caso. Y es que luego del informe oficial de las autoridades, en el cual se determinó que Ocaña se habría disparado con su propia arma en medio de la persecución de la que fue objeto en las calles de Cuautitlán Izcalli, la familia del también actor de Hermanos y detectives ha desestimado la información.

Es por ello que ahora Francisco Hernández, fungirá como el defensor legal de todo lo relacionado al ex participante de la serie Vecinos. Fue por esto que en el programa De primera mano, el litigante reveló algunos nuevos detalles de la investigación en curso.

“Hay elementos para comprobar y presumir que hay serias violaciones a los derechos humanos”, dijo Hernández. Asimismo, señaló que no hay algo que compruebe que el actor fue quien se disparó.

Foto: Instagram/@octavioocaa

“Les puedo adelantar que ni en las prendas, ni en el cuerpo de nuestro querido Octavio aparece ninguna señal de pólvora, esto es que él jamás disparó”, mencionó el litigante.

En este sentido, puntualizó que también hay algunas inconsistencias, pues la forma en la cual entró la bala al cuerpo del artista no coincide con el estado en el que se halló la gorra que traía puesta.

“Es ilógico, porque el proyectil ingresó en su sien y tuvo un orificio de salida, obviamente tendría un orificio de salida también la gorra, lo cual no sucedió”, reveló Hernández para el programa.

Cabe recordar que en varias ocasiones, los padres y hermanas de Ocaña han asegurado que no descansarán hasta esclarecer qué fue lo que realmente pasó aquella noche de viernes, pues a su parecer, fueron los mismos elementos de la policía del Estado de México quienes habrían acabado con la vida del histrión de 22 años.

(Foto: TW @arthur1297a)

En De primera mano también fue donde se dio a conocer el cambio de abogado que decidió la familia y Gustavo Adolfo Infante explicó cual sería la razón del repentino cambio de planes:

“Yo cuando oigo que cambiaron de abogados es porque algo no cuadró o algo no fue como ellos deseaban, es decir, que los abogados no trabajaron como la familia quería”, expresó.

Se mencionó que el padre de familia así lo confirmó en un reciente evento, una premiación donde Ocaña fue ovacionado: “Él me decía que por situaciones que se quieren guardar, y por respeto al trabajo de ellos, y porque ya no va con sus intereses, decidieron ir por el licenciado Francisco Hernández”, añadió Tuñón.

“Fueron educados, pero pues yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo, algo no les pareció”. La familia Pérez Ocaña ha absorbido todos los gastos derivados de la defensa legal en el caso de “Benito”, no es que alguien los esté ayudando: “Él está corriendo con todos los gastos, eran dos abogados además de el perito y es mucho lo que se tiene que pagar por esta investigación con la Fiscalía’', agregó la conductora Mónica Noguera.

El nuevo asesor legal de la familia Pérez Ocaña tiene una fundación Pro Humanitas, “es decir, no lucra con las personas que representa porque son víctimas ante derechos humanos, ese es un aliviane”, añadió Tuñón.

