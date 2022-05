En qué consiste el programa “Sembrando Vida” que AMLO quiere impulsar en Centroamérica

El mandatario tabasqueño realizó su cuarta gira de trabajo por cinco países de Centroamérica (Foto: Twitter/alejandromurat)

Este domingo 8 de mayo, Andrés Manuel López Obrador y su equipo concluirán la gira de trabajo por Centroamérica y el Caribe que comenzaron el pasado jueves 5 de mayo. A lo largo de cuatro días, el presidente de México se reunió con altos mandatarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, y Cuba para tratar temas de desarrollo nacional, migración, economía e inseguridad en esta región de América Latina.

Además de reforzar relaciones diplomáticas, uno de los principales objetivos de la gira de trabajo del líder del Ejecutivo fue la de crear lazos de apoyo entre las distintas naciones y México, mimos que les ayuden mutuamente a enfrentar problemas de gran escala como la evidente crisis migratoria que enfrentan diferentes países centroamericanos.

De este modo, uno de los principales objetivos del mandatario tabasqueño fue el de proponer impulsar en dichas naciones algunos de los programas sociales que su administración ha llevado a cabo en México y cuyos resultados han sido lo suficientemente favorables como para que otros países de la región los adopten y lleven a cabo para controlar la crisis migratoria, tales como lo son “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida”.

El programa Sembrando Vida busca contribuir al bienestar social (Foto: REUTERS/Jose Torres)

En México, las zonas más ricas en biodiversidad son las que registran un mayor índice de pobreza y rezago debido a que no se habían establecido programas institucionales que lograran aumentar el nivel de bienestar de los hogares rurales y satisfacer sus necesidades básicas de alimentación a través de la autoproducción de alimentos, la comercialización de excedentes y la generación de empleos.

Bajo dicha premisa, el Gobierno de México puso en marcha el programa “Sembrando Vida” mismo que busca contribuir al bienestar social de sembradoras y sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, con acciones que favorezcan la reconstrucción del tejido social y la recuperación del medio ambiente, a través de la implementación de parcelas con sistemas productivos agroforestales.

“Sembrando Vida” tiene como objetivo atender dos de las principales problemáticas: la pobreza rural y la degradación ambiental. De este modo, sus finalidades son rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades.

El programa sembrando Vida provee apoyo económico a campesinos para que trabajen la tierra (Foto: Twitter/SembrandoMx)

Las personas que se encuentran afiliadas a dicho programa social reciben aproximadamente 5 mil pesos mensuales para realizar labores de cosecha, siembra y cuidado, no obstante, dicha iniciativa de la administración de Andrés Manuel López Obrador ha generado controversia respecto a su objetivo con el medio ambiente pues se argumenta que “Sembrando Vida” no tiene como finalidad prioritaria la restauración forestal.

Pese a ello, el presidente de México ha sostenido que a través de dicho programa social se podrá regular considerablemente el flujo migratorio al proveer a cientos de familia los recursos para trabajar y hacerse autosuficientes, mismos que propiciarán a que migrar se convierta en una actividad de gusto y no de necesidad.

Por consiguiente, durante su gira de trabajo por Centroamérica y el Caribe, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a sus homólogos impulsar este programa en sus países con la intención de mitigar el flujo migratorio, el desempleo y la pobreza en sus naciones.

Países han aceptado impulsar el programa social de Andrés Manuel López Obrador (Foto: EFE/Rodrigo Sura)

En meses pasados, Andrés Manuel López Obrados llevó sus propuestas de programas sociales ante el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no obstante, el mandatario estadounidense no brindó declaración alguna sobre si adoptaría o no la iniciativa de su homólogo mexicano.

Sin embargo, durante su gira por Centroamérica y el Caribe, el mandatario tabasqueño recibió una respuesta favorable a su propuesta por parte de los gobiernos de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Cuba.

