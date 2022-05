El día que Julio César Chávez conoció a famosos narcotraficantes de México: “mejor hacer amigos que enemigos”

Julio César Chávez es uno de los máximos representantes de México en la historia del boxeo. FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Julio César Chávez ha sido uno de los mejores boxeadores que se han dado en México. El expugilista nació un 12 de julio de 1962, en Ciudad Obregón, estado de Sonora, al norte de México. Chávez tuvo una fructífera carrera boxística, pues logró conquistar cinco campeonatos mundiales en los pesos ligero, superligero y pluma, siendo campeón del mundo por 16 años.

Su debut como profesional se produjo el 2 de mayo de 1980, contra el mexicano Andrés Félix, a quien derroto por la vía del nocaut en el sexto asalto.

Sin embargo, a lo largo de su carrera, sus triunfos se vieron opacados en varias ocasiones por diversas razones, entre ellas su adicción a las drogas. En torno a este tema, el exboxeador ha declarado varias veces que durante su carrera boxística, conoció a los máximos exponentes del narcotráfico en México, como Amado Carrillo Fuentes o Joaquín Guzmán Loera.

En una entrevista con el conductor y productor Jordi Rosado, Chávez habló justamente sobre este tema. En la charla, Rosado cuestionó sobre si tenía relaciones con cárteles de la droga, a lo que el exatleta respondió que conoció a todos los narcotraficantes. “El Chapo Guzmán, Amado Carrillo, al Azul, al Mayo Zambada, al Güero Palma, a todos los conozco, a los Arellano, a todos los conozco”, expresó Chávez.

En la entrevista, dice que a uno de los narcotraficantes a los que conoció fue al Chapo Guzmán. REUTERS/Henry Romero/File Photo/File Photo/File Photo

Dijo que esto sucedió cuando se coronó campeón del mundo. “Cuando yo me coroné campeón del mundo, yo era uno de ellos, ellos tenían hijos, me mandaban llamar, ¿Y si no iba Jordi? Me llevaban, imagínate, llegaban dos, tres Suburban repletas de gente armada”.

En la entrevista comenta que “mejor hacer amigos que enemigos, por eso es que gracias a Dios pues estoy vivo, porque con nadie me he metido, ellos saben perfectamente bien que yo no me dedico a eso, que lo mío es el deporte, entonces en Estados Unidos los americanos también lo saben, porque se los dije en su momento”.

Cuenta que el día que le ganó al boxeador Macho Camacho “había como mil años de cárcel, estaban en la reunión los Arellano Félix; estaba el Güero Palma; estaba Amado Carrillo, el Señor de los Cielos; estaba El Chapo Guzmán; estaba el Azul Esparragoza; estaba el Mayo Zambada, y todos querían conocerme, y llego yo, y yo en medio, y todos platicando, que cómo estuvo la pelea, y andaba bien loco yo, fue el primer día que había consumido (drogas), y entonces todos estaban que la pelea de Macho Camacho, hasta que yo me enfadé y les dije: cómo ching*n, saben qué... yo lo que quería era perico”.

El exboxeador explicó que había como 300 personas armadas, y de ellos, nadie tenía “perico”, pero le consiguieron. “Después se pelearon entre ellos, a las dos semanas se pelearon entre ellos, pero gracias a Dios, como te digo Jordi, como ellos sabían perfectamente bien que yo era amigo de todos, pues a mí siempre me respetaron”.

Chávez dijo que siempre lo respetaron los narcotraficantes. EFE/Juan Carlos Cruz/Archivo

Posteriormente, Jordi Rosado le preguntó que cómo era su relación con ellos, hablando de la parte humana, a lo que Chávez responde que “muy buena, siempre me respetaron, a pesar de que ellos se pelearon entre ellos después, yo sestaba en el medio, yo era muy amigo de los Arellano porque yo conocí al Pancho Arellano, por medio de todos ellos”.

Recalcó que por el mismo respeto que le tenían, nunca le ofrecieron un negocio, y que aunque se lo hubieran ofrecido, él no hubiera accedido, pues no tenía necesidad. “Me regalaban la droga, me regalaron muchos diamantes, relojes”, dice Chávez.

Jordi le cuestionó si aún tiene dichos regalos, a lo que responde que tiene algunos. “Todavía tengo, tengo unos guantecitos que me regaló Pancho Arellano bien bonitos, que valen como USD 80 mil”.

