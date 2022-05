“Me pondrán en los libros de historia del boxeo”: Canelo sobre una posible victoria ante Bivol

(Foto: Instagram/canelo)

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, considerado el mejor libra por libra del momento, dijo este jueves que vencer al ruso Dmitry Bivol, al que busca arrebatarle el título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), lo pondrá en los libros de historia del pugilismo.

Así lo explicó durante la rueda de prensa a propósito del combate que librarán este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en el estado de Nevada (EEUU).

“Me gustan esa clase de retos, solo quiero hacer historia y esta clase de retos me pondrán en los libros de historia del boxeo”

El de Jalisco subirá por segunda vez en su carrera a la división semicompleta de 175 libras después de convertirse en el primer campeón indiscutible del peso supermediano (168 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), de la Federación Internacional, el Consejo Mundial y la AMB.

“Me siento vivo cuando tengo estos tipos de retos. Respeto las habilidades boxísticas de Bivol, pero es mi momento y me siento en el punto más alto en mi carrera”, añadió el poseedor de un récord de 57 triunfos, 39 de esos por nocaut, así como una derrota y dos empates.

Álvarez, de 31 años, conquistó el título semicompleto de la AMB en 2019 al destronar al también ruso Sergey ‘Krusher’ Kovalev.

“Dmitry es un buen peleador y buen campeón, lo sabemos. Pero nos entrenamos. Bivol tiene muchas habilidades, mucha experiencia en nivel amateur, es un campeón sólido en las 175 libras, pero sé que estoy listo, confío en mis habilidades y sé lo fuerte que soy”

Bivol, también de 31 años, está invicto en 19 peleas, 11 de ellas conseguidas por la vía rápida, y en su última subida al ring, en diciembre, retuvo su cetro de la AMB al derrotar por decisión unánime a su compatriota Umar Salamov.

“Sé que Bivol lo dará todo y me gusta eso porque lo único que quiero es brindar una gran pelea y poner todo en los libros de la historia, una buena pelea estará ahí. Dmitry es muy confiando, yo también, será una gran espectáculo”

Por su parte, su rival señaló que es “la pelea más importante de mi vida y estoy preparado para ganarla. Sé que es difícil, Canelo tiene calidad, pero tengo mucha confianza en mis habilidades. La gente va a estar muy contenta con lo que verán en el ring el sábado, será una gran pelea”.

Como dato curioso, Dmitry pensaba que el Cinco de Mayo era la fiesta de Independencia de México, pero se le explicó que se celebraba la victoria del ejército mexicano en ‘La Batalla de Puebla’, y sonriente dijo: “Entonces Feliz Cinco de Mayo para todos”.

Bivol, que debutó profesionalmente noqueando al uruguayo Jorge Rodríguez el 28 de noviembre de 2014, quizás no sea tan mediático como GGG, pero será un rival muy peligroso para la estrella mexicana.

Según Compubox, el número total de más/menos de Bivol es +18.3, el mejor de todos los peleadores activos. La estadística, que se saca restando los golpes que recibe un púgil a la cantidad de golpes que conecta, le coloca por encima de púgiles dotados técnicamente como Vasiliy Lomachenko+16.9, David Benavidez+15.7, Naoya Inoue+14.4, y Terence Crawford+13.9.

El propio Benavidez (25-0-0, 22 KO’s), ex campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y que ha hecho sparring con Bivol, advirtió a Canelo del poder del ruso: “(Bivol) es más grande que Canelo y creo que tiene más fuerza que Canelo”.

Y eso no es todo, de acuerdo a Compubox, los rivales de Bivol solo aciertan contra él solo el 16.5% de los golpes que lanzan, el porcentaje más bajo entre los peleadores activos. No es por gusto que ESPN y The Ring Magazine lo ubican como segundo en el ranking de la división, únicamente superado por el también ruso Artur Beterviev (17-0-0, 17 KO’s).

La mesa, con todos los ingredientes, incluido el picante, está casi servida. Solo queda esperar la confirmación del tapatío. Bivol también está a la expectativa, probablemente más que nadie, él sabe que no habrá otro mejor día de paga ni un nombre superior al de Canelo.





