“La barbarie le rinde homenaje al salvajismo”: la crítica de Lilly Téllez contra simpatizantes de AMLO

Lilly Téllez defendió su postura en apoyar la agresión de Héctor Suárez Gomís contra el periodista Vicente Serrano (Foto: Senadores PAN)

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, defendió su postura en apoyar la agresión de Héctor Suárez Gomís contra el periodista Vicente Serrano, y con ella, arremetió en contra de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que tras darse a conocer que el actor agredió al periodista independiente dentro de la Plaza Artz Pedregal, quedando destrozados los lentes del comunicador, la legisladora panista utilizó su cuenta oficial de Twitter para felicitar a Suárez Gomís por no dejarse intimidar por “ese lépero”.

Su publicación llamó la atención del periodista y simpatizante de la llamada Cuarta Transformación (4T), Álvaro Delgado Gómez, quien lamentó que Téllez, como representante popular, haga “homenaje al salvajismo”.

“¡Otra representante popular, Lilly Téllez! La barbarie le rinde homenaje al salvajismo”, escribió en su red social.

La senadora panista “describió gráficamente” la frase que utilizó Delgado Gómez (Foto: Twitter/@LillyTellez)

Tras la respuesta, la integrante de Acción Nacional no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra la actual administración y los seguidores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Con la polémica imagen del mandatario federal saludando a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, la senadora panista “describió gráficamente” la frase que utilizó Delgado Gómez.

“Aquí la descripción gráfica de la frase de Álvaro Delgado Gómez :“La barbarie le rinde homenaje al salvajismo”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios cibernautas criticaron a Lilly Téllez por llamar “salvajes” a quienes apoyan al jefe del Ejecutivo.

El periodista expuso en sus redes sociales el comportamiento del actor, quien le rompió sus lentes (Video: Twitter/@VicenteSerrano)

“Fíjate muy bien que con tus palabras estás llamando salvaje, y no al presidente”, “¿Con eso piensas ganar votos a favor?? Que inepta” y “Le recuerdo que usted se acercó a ‘la barbarie’ para obtener un puesto en la política”, fueron algunas de las respuestas.

Cabe recordar que por medio de un video difundido en redes sociales, Vicente Serrano denunció la agresión que sufrió en un restaurante de la Ciudad de México por parte del actor Suárez Gomís.

“Quería hacer la denuncia, el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando. No me tengas miedo, di todo lo que me has dicho. ¿No me dijiste que me ibas a romper la madre?”, se escucha decir en el audiovisual. A lo que el actor responde: “La verdad wey”.

La acción provocó que en redes sociales los internautas se dividieran para defender a los protagonistas.

Víctor Trujillo envió un abrazo y felicitó a Héctor Suárez Gomís por su reacción (Foto: Twitter)

Al igual que Lilly Téllez, el comunicador Víctor Trujillo envió un abrazo y felicitó a Héctor Suárez Gomís por su reacción, pues aseguró que la gestión morenista es la provocadora con su discurso de odio, para después refugiarse en “la lista de los mártires”.

“Aunque siempre la desconocen, la provocación es la hija consentida del discurso de odio. Ante ella, templanza y frialdad. Inteligencia. Recuerda que quienes nunca podrán ser héroes, buscan refugio fácil y rápido en la lista de los mártires. Te abrazo siempre Héctor Suárez Gomís”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Mientras que el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, calificó de “grave y cobarde” la agresión física que realizó el actor. “Hipócritas que siempre nos acusan de violencia”, añadió.

En tanto, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, señaló: “La derecha inventa narrativas contra nosotro/as pero son en realidad ellos quienes están llenos de odio. Les molesta nuestra existencia y libertad de pensamiento. Toda la solidaridad con el PERIODISTA Vicente Serrano agredido físicamente por el violento Suárez Gomís”.

